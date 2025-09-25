Polacy powalczą o finał mundialu. Nagle przeszywający cios. "Kultura alkoholowa"

- Faworytami oczywiście są Włochy, Francja, ale numerem jeden jest Polska. Tak, co do tego nie mam wątpliwości. Zresztą, gdybym miał pokusić się o prognozę, to widzę finał z Polską lub Francją - prognozował Raul Lozano w wywiadzie dla Interii u schyłku sierpnia.

Wiele wskazuje na to, że 69-letni Argentyńczyk wiedział, co mówi. "Biało-Czerwoni" spisują się w globalnym czempionacie wybornie. Do tej pory stracili w turnieju tylko dwa sety i są już w półfinale.

Raul Lozano zaskakuje. Mówi o "kulturze alkoholowej". Tuż przed bojem o finał MŚ

Tymczasem Lozano podzielił się zaskakującym spostrzeżeniem z serwisem wyborcza.pl. Wskazał na problem, który - w jego przekonaniu - nie pozwolił Polsce stać się sportową potęgą.

- Sądzę, że z powodu kultury alkoholowej straciliście setki medali olimpijskich i mistrzostw świata. Nie zdobyliście ich, bo nie chcieliście zauważyć problemu - oznajmił.

- Nie mówię "rozwiązać", to ostatni etap. Najpierw problem się identyfikuje, następnie analizuje, dopiero wtedy można szukać rozwiązania. Wy nawet nie zaczęliście całego procesu - dodał natychmiast.

Funkcję selekcjonera polskiej kadry siatkarzy pełnił w latach 2005-08. Był pierwszym obcokrajowcem na tym stanowisku. Już w drugim roku pracy sięgnął po tytuł wicemistrza świata.

- Na szczęście obserwuję, że młode pokolenie jest inne - kontynuuje Lozano. - Mam nadzieję, że moje słowa nie zostaną odebrane jako nadmierna, niesprawiedliwa krytyka. Wypowiadam je, bo mi na Polsce zależy, czuję wdzięczność, to nie kokieteria.

Reprezentacja kraju od stycznia 2022 roku dowodzona jest przez Nikolę Grbicia. Od tamtej pory Serb przywoził medal z każdej imprezy, w jakiej brał udział. Ma na koncie już siedem krążków, w tym trzy złote z Ligi Narodów i srebrny z igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jest najbardziej utytułowanym selekcjonerem w dziejach polskiej siatkówki.

Jego wybrańcy oczekują na półfinał MŚ. W sobotę o 12:30 naszego czasu rozpoczną bój z Włochami. Ostatni mecz turnieju rozegrają z Czechami lub Bułgarią. Wierzymy, że stawką będzie złoto.

Raul Lozano Marcin Golba AFP

