Polacy nie dali szans rywalom. Imponująca wygrana. Jutro decydujący mecz

To była gra błędów, na szczęście młodzi Polacy popełnili ich znacznie mniej i gładko pokonali rówieśników z Belgii 3:0 . Jutro zawodników drużyny trenera Mateusza Grabdy czeka ostatni mecz na turnieju w Bahrajnie - stawką będzie 5. miejsce na świecie, a rywalem zwycięzca spotkania Brazylii z Tajlandią. Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, bo apetyty były wręcz medalowe, na razie trzeba godnie zakończyć ten turniej, na jak najwyższej pozycji.

Polacy wrócili do żelaznego składu wyjściowego, którym zaczynali wszystkie poprzednie mecze oprócz ostatniego z Tajlandią. Rozgrywający Kajetan Kubicki i środkowy Jakub Majchrzak rozpoczęli mecz i radzili sobie bez zarzutu do tego stopnia, że nasz selekcjoner przez całe spotkanie nie dokonał ani jednej zmiany w składzie. Od samego początku Biało-Czerwoni przeważali kilkoma punktami, a po asie serwisowym Aleksa Nasewicza było już 21:15. Belgowie mieli w inauguracyjnej partii tylko jednego asa, za to aż dziewięć błędów serwisowych. Set zakończyła sprytna "kiwka" Kamila Szymendery.