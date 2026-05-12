Rodzice Kamila Rychlickiego sami w przeszłości zawodowo grali w siatkówkę - jego ojciec był reprezentantem Polski, występował w Czarnych Radom i Wifamie Łódź , matka grała w ŁKS-ie Łódź, ale oboje ostatecznie wyemigrowali do Luksemburga. To tam urodził się 29-leni dzisiaj zawodnik, który w 2025 roku, po sześciu latach spędzonych we Włoszech, podpisał pierwszy w życiu kontrakt z polskim klubem. Atakujący rozegrał sezon w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, w kolejnym prawdopodobnie będziemy oglądali go w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie.

I chociaż Rychlicki ma polskie korzenie, to gra dla reprezentacji Włoch. W siatkarskiej kadrze Italii zadebiutował w 2025 roku, w tym samym roku razem z kolegami z drużyny sięgnął po mistrzostwo świata. Teraz w podcaście Michała Winiarczyka opowiedział o tym, jak to się stało, że po rezygnacji z występów dla reprezentacji Luksemburga przyjął ofertę włoskiej federacji.

Rychlicki przypomniał, że po pierwsze przez kilka lat grał we Włoszech, poza tym ma narzeczoną Włoszkę. Ważnym czynnikiem było też to, że doskonale znał się z selekcjonerem kadry mistrzów świata, Ferdindndo De Giorgim, pracował z nim przecież w Cucine Lube Civitanova. To dlatego w pewnym momencie włoska federacja złożyła mu propozycję. Taki obrót spraw był jednak zaskoczeniem dla 29-latka.

"Miałem mieszane uczucia. Nie zastanawiałem się nad tym i nigdy w życiu bym sobie takiego scenariusza nie wyobraził, że mogę zostać Włochem i w dodatku grać dla reprezentacji Włoch. Miałem moment, że musiałem nad tym pomyśleć" - wyznał.

Kamil Rychlicki zgodził się na grę dla Włochów. PZPS nie złożył propozycji

Finalnie siatkarz zdecydował się na przyjęcie propozycji, zmienił federację na włoską, a po przejściu okresu karencji mógł już grać w tamtejszej reprezentacji. Teraz zdradził, jak na jego decyzję zareagowali rodzice.

Pozytywnie. Rodzice mocno mi kibicują i na pewno patrzą na to z punktu widzenia siatkarskiego. Wiedzieli od razu że to jest dla mnie możliwość grania w reprezentacji we wszystkich turniejach. Myślę, że moi rodzice zawsze życzyli mi też tego, byli bardzo zadowoleni

29-latek nie pozostawił też złudzeń - wprawdzie mieszkał w Italii, ma narzeczoną z tego kraju, a na arenach międzynarodowych występuje jako Włoch, ale to nie oznacza, że w pełni czuje się Włochem. "Nie mogę powiedzieć, że jestem stuprocentowym Włochem. Ale na pewno przez te wszystkie lata coś włoskiego się we mnie narodziło" - skwitował.

Rychlicki już w przeszłości sygnalizował, że nie otrzymał żadnej konkretnej propozycji ze strony polskiej federacji. Teraz potwierdził tę wersję wydarzeń.

"Nic konkretnego nie było. Kiedyś, jak grałem jeszcze w Noliko Maaseik, miałem krótki telefon od Vitala Heynena (ówczesny selekcjoner Polaków - przyp. red.) gdzie ten temat ewentualnej gry dla reprezentacji Polski poruszyliśmy, ale nigdy więcej już nie zadzwonił" - powiedział.

Kamil Rychlicki (w środku) i Szymon Jakubiszak z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle Piotr Matusewicz East News

