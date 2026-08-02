Przed wielkim finałem Ligi Narodów reprezentacja Polski plasowała się na pierwszym miejscu rankingu FIVB. Jej dorobek punktowy wynosił 405.79.

Drugie miejsce należało do Włochów z dość wyraźną stratą do Biało-Czerwonych (355.84). Przed rozpoczęciem meczów strefy medalowej Ligi Narodów wiedzieliśmy już, że Italia nie poprawi swojego wyniku, ponieważ odpadła w ćwierćfinale z USA.

Podium zamykała natomiast Rosja, która miała niewielką przewagę nad Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Reprezentacja Kraju Kwitnącej Wiśni w meczu o trzecie miejsce i brązowy medal przegrała ze Słowenią 1:3.

Słowenia zdobyła swój pierwszy medal w historii Ligi Narodów i dzięki temu wskoczyła na 5. miejsce w rankingu FIVB. Dzięki temu zwycięstwu jej dorobek podskoczył z 336.79 do 344.53. Japonia natomiast spadł na 6. lokatę.

Ranking FIVB po wielkim finale Ligi Narodów. Tak wygląda sytuacja reprezentacji Polski

Pierwszy set finału zakończył się zwycięstwem Polaków. Wtedy wykonali oni ważny krok na drodze do zwycięstwa i obrony tytułu.

Po drugim secie mieliśmy jednak remis. Amerykanie obudzili się po przegranej pierwszej odsłonie i tym razem to oni triumfowali. Zanosiło się na to, że wielki finał będzie bardzo zaciętym meczem.

Trzecia partia była bardzo wyrównana. W pewnym momencie "biało-czerwoni" osiągnęli czteropunktową przewagę. Amerykanie finalnie jednak zdołali odrobić straty, by wygrać tego seta wynikiem 27:25.

Od tego momentu drużyna Nikoli Grbicia nie mogła pozwolić już sobie choćby na moment słabości. Czwarty set miał bardzo podobny przebieg do poprzedniej partii. Polacy znajdowali się delikatnie z przodu, lecz nie byli w stanie odskoczyć przeciwnikom na więcej niż dwa punkty. Taki scenariusz obowiązywał do samego końca partii zakończonej triumfem Polaków 25:23.

O ostatecznym rozstrzygnięciu tegorocznej Ligi Narodów przesądzić musiał tie-break. W nim wciąż oglądaliśmy walkę cios za cios. Po dwóch świetnych atakach Szymona Jakubiszaka i skutecznym podwójnym bloku Polacy osiągnęli trzypunktowe prowadzenie 10:7. Był to przełomowy moment. Finalnie Polska jeszcze bardziej zwiększyła swoją przewagę, ostatecznie triumfując w tie-breaku 15:10.

Polacy drugi rok z rzędu okazują się najlepszym zespołem w siatkarskiej Lidze Narodów. Ten sukces znalazł swoje odzwierciedlenie w światowym rankingu. Tuż po ostatniej piłce FIVB dokonało aktualizacji zestawienia. "Biało-czerwoni" utrzymali rzecz jasna pozycję lidera, a za triumf 3:2 z USA zarobili dodatkowe 1.77 punktu. Dokładnie tyle samo punktów stracili Amerykanie, co spowodowało ich spadek z czwartej na piąte miejsce. Na triumfie Polaków skorzystali zatem Słoweńcy.

Ranking FIVB po finale Ligi Narodów 2026

1. Polska - 407.56 pkt

2. Włochy - 355.84 pkt

3. Rosja - 352.10 pkt

4. Słowenia - 344.53 pkt

5. USA - 344.41 pkt

6. Japonia - 333.33 pkt

7. Brazylia - 312.13 pkt

8. Francja - 302.59 pkt

9. Bułgaria - 272.25 pkt

10. Turcja - 268.49 pkt

Wilfredo Leon Marcin Golba AFP

Wilfredo Leon w trakcie meczu ze Słowenią volleyballworld.com materiały prasowe

Wilfredo Leona po meczu ze Słowenią chwalili wszyscy VolleyballWorld materiały prasowe





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