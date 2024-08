Szybka odprawa. Orły Nikoli Grbicia od razu zwarli szeregi

W wydarzenia, które dzieją się na naszych oczach, nie dowierzał sam trener Grbić . Serb reagował zmianami, ale te nic nie wnosiły. Doszło do tego, choć to chyba ostatnia osoba, która chciałaby pokazać swoją bezradność lub "zawirusować" zespół zwątpieniem, że zaczął chować twarz w dłoniach. To naprawdę fatalnie się oglądało...