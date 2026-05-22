Pokonali Polaków, teraz taki mecz z wicemistrzami świata. Decydował tie-break

W ubiegły weekend na dobre zakończył się siatkarski sezon klubowy 2025/2026. Mimo to przerwy od emocji związanych z tą dyscypliną sportową nie ma. W końcu już jakiś czas temu w Spale rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski mężczyzn pod przewodnictwem Nikoli Grbicia. Nasi siatkarze mają już nawet za sobą premierowe w tym sezonie spotkanie.

W środę w Sosnowcu zmierzyli się z Serbią w ramach pierwszego meczu turnieju towarzyskiego. Niestety nieco odmłodzony skład nie dał sobie rady z ekipą Gheorghe Cretu i przegrał 2:3. W drugiej rywalizacji zmagań Bułgarzy pokonali w czterech setach (3:1) Ukrainę.

Z tego względu niezwykle ciekawie zapowiadało się pierwsze z piątkowych spotkań, właśnie pomiędzy wspomnianymi zwycięzcami, Serbami oraz Bułgarami. Obie ekipy wydawały się bardzo zmobilizowane, lecz na początku żadna z nich nie mogła zbudować sobie przewagi (4:4). Z czasem jednak lepiej prezentowali się Serbowie, którzy wykorzystywali liczne błędy rywali (9:7).

Po chwili przewaga wynosiła już cztery punkty. Podopieczni szkoleniowca Cretu byli cierpliwi i dobrze bronili, dzięki czemu stwarzali sobie okazję do kontrataków (16:12). Wicemistrzowie świata pokazali jednak fragment kapitalnej siatkówki - od zagrywki, po blok i zanotowali serię czterech "oczek" z rzędu, dzięki czemu wyszli na prowadzenie - 19:18. Ostatecznie po znakomitej końcówce 26:24 lepsi okazali się Serbowie.

Serbowie odskoczyli, potem taka odpowiedź rywali

Druga partia rozpoczęła się na korzyść zespołu Gianlorenzo Blenginiego. Dobrze grę rozprowadzał Stoil Palev (6:3). Serbowie szybko doszli do głosu i doprowadzili do remisu (6:6), a po asie serwisowym Zarko Ubiparipa prowadzili jednym punktem. Do tego nieźle w ataku radził sobie Aleksandar Sosa, dzięki czemu było już 10:6.

Doskonale na rozegraniu bawił się Vuk Todorović, który licznie korzystał z usług swoich środkowych. Do tego doszła dobra forma skrzydłowych (15:10). Bułgarzy wydawali się zagubieni i nie potrafili znaleźć sposobu na rywali. Po kilku chwilach było już 20:13. Bułgarów stać było jedynie na pojedyncze punkty.

Serbia nie oddała swojej przewagi i doprowadziła do czterech piłek setowych (24:20). Wykorzystali już drugą szansę i wygrywali już 2:0 w setach.

Kolejna odsłona meczu to dość niespodziewanie dobra gra Bułgarów. Ekipa w końcu wykorzystywała swoje mocne strony i poza atakami dołożyła także blok. Ponownie na pochwały zasłużył Palev, który nie bał się stosować ryzykownych zagrań (11:6). Z czasem obraz gry nie ulegał zmianie. Bułgarzy całkowicie kontrolowali przebieg seta i nie dawali rywalom dojść do głosu. Właściwie prowadzenia nie oddali do końca partii - wygrywając ją 25:20. Wówczas stało się jasne, że gra będzie się toczyć dalej.

Czwarty set bliźniaczo przypominał początek pierwszego. Ponownie zacięta gra i remis - po 5. Po kilku akcjach bliżej "zgarnięcia" partii byli zeszłoroczni medaliści MŚ. Rolę lidera wziął na siebie Denislav Badradrov. Przyjmujący błyszczał w ofensywie, a do tego nieźle zagrywał (13:8). Podopieczni Blenginiego nie składali broni i byli zmotywowani, by doprowadzić do tie-breaka, a do tego rzadko kiedy popełniali błędy własne (17:12). Przed decydującym momentem tablica wyników wskazywała 21:16 na ich korzyść.

Przewaga nie została zaprzepaszczona i Bułgarzy doprowadzili do decydującego - piątego seta. Czwartą partię zwyciężyli 25:19.

Thriller na koniec meczu. Bułgarzy jednak górą

Tie-break od prowadzenia rozpoczęli Serbowie, którzy po kilku akcjach prowadzili 5:3. Rodacy Nikoli Grbicia szli za ciosem i w przeciwieństwie do przeciwników nie popełniali błędów. Po błędzie Bardarova wygrywali już 9:6. Niestety dla nich kilka akcji później było już po 10.

Sytuacja na boisku zmieniała się błyskawicznie. W siatkę zagrał Ubiparip, przez co było 13:11. W najważniejszym momencie umiejętnościami popisał się Atanasov, który doprowadził do piłek meczowych. Ostatecznie Bułgarzy zwyciężyli 15:13, co poskutkowało wygraną w całym meczu 3:2.

Siatkarze reprezentacji Bułgarii

Asparuch Asparuchow w barwach reprezentacji Bułgarii

Siatkarze reprezentacji Serbii





