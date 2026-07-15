Polscy siatkarze zameldowali się w Chicago, gdzie czeka ich rywalizacja w ramach Ligi Narodów. Na początek zaplanowano mecz z Bułgarią (środa 15 lipca godz. 18.45). Stawka całego turnieju jest wysoka. Nie chodzi bowiem tylko o awans do fazy pucharowej, lecz także o obronę "jedynki" w światowym rankingu.

Nikola Grbić dobrze zdaje sobie sprawę z wagi najbliższych spotkań, dlatego powołał najmocniejszy możliwy skład. Do kadry wracają Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski i Kamil Semeniuk. Natomiast występ jednego z nich stoi pod dużym znakiem zapytania.

Co z kontuzjowanymi Kochanowskim i Firlejem? Jeden z nich może w ogóle nie zagrać

Reprezentacja Polski do rywalizacji w USA przystępuje z problemami zdrowotnymi. Nikola Grbić przekazał aktualizację dotyczącą stanu zdrowia Jana Firleja i Jakuba Kochanowskiego, których wcześniej dopadły kontuzje. Nie ma co spodziewać się, że któryś z nich zagra w najbliższym meczu.

"Myślę, że wcześniej wróci Firlej. Ten turniej, ten okres, który mamy teraz, jest dla niego ważny, żeby wrócił do skoków. Marcel jest z nami, bo ja nie chcę ryzykować" - mówi selekcjoner w rozmowie z Polsatem Sport, jasno sygnalizując, że to Marcel Bakaj jest teraz przewidziany do gry w miejsce Jana Firleja.

Grbić zaznacza, że kontuzja Firleja "nie jest bardzo trudna, ale jest niebezpieczna". A co z Kochanowskim? Na razie nie jest on gotowy do wyjścia na parkiet. Słychać głosy, że najpewniej nie wystąpi w żadnym meczu w Stanach.

'Kochan' robi swoje. Mam nadzieję, że będzie wracał do skoków. Oczywiście, jeszcze nie jest gotowy, ale mam nadzieję, że wróci na czas

Wcześniej, w ramach przygotowań i meczu towarzyskiego, Polacy stoczyli bój z Niemcami. Wygrali 3:0, co ma być dobrym prognostykiem przed najbliższymi spotkaniami w Lidze Narodów.

"Mamy trudnych przeciwników, ale przyjechaliśmy najmocniejszym zespołem. Myślę, że wszyscy widzieli, jak wyglądaliśmy z Niemcami w Olsztynie" - podsumował Grbić.

Kiedy mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów?

Po turniejach w Linyi i w Gliwicach reprezentacja Polski siatkarzy zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów i ma realne szanse na awans do fazy finałowej. Nie ma jednak za wiele przestrzeni na błędy i potknięcia.

Teraz, w USA, Polacy zmierzą się kolejno z Bułgarami, Brazylijczykami (18 lipca 3:00), Francuzami (18 lipca 23:00) oraz z Amerykanami (20 lipca 3:00).

Finały tegorocznej Ligi Narodów zaplanowano pod koniec lipca w chińskim Ningbo.





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