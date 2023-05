Polscy siatkarze polecieli razem na wakacje. Mistrzowska reakcja innego kadrowicza. Co za komentarz

Sezon ligowy dobiegł końca, a część polskich siatkarzy dołączyła już do reprezentacji, która przygotowuje się do meczów Ligi Narodów. Na urlopie wciąż przebywają za to zawodnicy Jastrzębskiego Węgla i Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, którzy jeszcze niedawno rozgrywali finał Ligi Mistrzów. Dwóch z nich wybrało się później na wspólne wakacje, o czym kadrowicze poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych.