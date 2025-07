Artur Gac, Interia: W meczu z Francją górą była, nazwijmy to opcja lubelska.

Marcin Komenda: - Tak, lubelskie w dużej mierze przyczyniło się do tej wygranej, tak że jestem bardzo szczęśliwy. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że po dwóch porażkach wróciliśmy na dobre tory i zagraliśmy naprawdę dobre zawody. Myślę, że w tym wszystkim to jest najważniejsze, bo wiedzieliśmy, że w ostatnich meczach nie wyglądało to tak, jakbyśmy wszyscy sobie tego życzyli. Wy, my i całe polskie środowisko siatkarskie, więc tym bardziej mamy radość, że z tak mocnym rywalem jak Francja wygraliśmy. I wydaje mi się, że z trochę większym optymizmem możemy jechać na turniej finałowy. Oczywiście tam będzie trudne granie, ale uważam, że taki mecz może dać bardzo dużo tej drużynie.

Dzięki Tobie Wilfredo Leon lata jak Javier Sotomayor.

- Wilfredo jest fenomenalnym zawodnikiem, więc tutaj naprawdę jego zasługa jest, że po prostu jest takim siatkarzem i powiedziałbym, że ja mam mu nie przeszkadzać.

Ale wiesz, jaką piłkę mu wystawiać.

- Powiedzmy, że tak. Zgraliśmy cały sezon, więc jesteśmy w miarę zgrani i wydaje mi się, że to na pewno też procentuje w takich momentach, gdzie ważne były końcówki. Jest to zawodnik, który może nie że w pojedynkę, ale bardzo dużą cegiełkę może dać do tego, żeby drużyna wygrywała, więc super mieć takiego zawodnika po swojej stronie.

Marcin, gdyby tak troszkę analitycznie podejść do tego spotkania, to z waszej perspektywy co przede wszystkim zrobiło różnicę? Co spowodowało, że byliście tak innym zespołem niż w tych poprzednich spotkaniach?

- Wydaje mi się, że dużo też w głowie się pozytywnie zadziało, bo w meczach poprzednich przegrywaliśmy często końcówki, przegrywaliśmy takie stykowe momenty. I przy takich wynikach ciężko powiedzieć coś technicznie, tylko bardziej właśnie, że może nie do końca - że tak powiem - głowa w tamtych momentach dojeżdżała. Na mecz z Francją wyszliśmy zupełnie inaczej i od początku chcieliśmy pokazać, że te dwa poprzednie spotkania to były wypadki przy pracy. I wydaje mi się, że tak też to może zostać odebrane. Na pewno też w zagrywce graliśmy dużo lepiej, bo w poprzednich dwóch meczach zagrywka nie była na zbyt dobrym poziomie, a tym razem mieliśmy dużo momentów, gdzie łamaliśmy przeciwnika właśnie tym elementem.

Klucz w mentalności tkwi w tym, że po prostu był rywal klasowy. A wiedząc, że mierzy się z dwukrotnym mistrzem olimpijskim, z automatu wchodzi na trochę inny poziom?

- Wydaje mi się, że ta drużyna po prostu potrzebowała zrozumieć pewne rzeczy, a to jest w dużej mierze nowa drużyna. Mamy bardzo dużo nowych zawodników, których nie było w poprzednich latach już w tej docelowej grupie.

Taki zespół potrzebuje przetarcia i meczów, w których dobrze coś wygląda, ale też takich, gdy nie do końca wszystko się układa. Tak się budują drużyny i mam nadzieję, że pokazaliśmy z Francją, że ta drużyna ma naprawdę ogromny potencjał. I jeżeli będziemy dobrze pracować i wszyscy próbowali iść w jedną stronę, to jeszcze dużo fajnego może się w tym sezonie kadrowym wydarzyć

Na początku drugi z kolegów klubowych, Kewin Sasak, dostawał od ciebie więcej piłek, a późnej znacznie częściej wykorzystywałeś napędzonego Leona. To wynikało z taktyki, czy twojego "czucia gry"?

- Oczywiście trener próbował pomagać, dawał mi pewne porady, natomiast też grałem to, co mieliśmy przygotowane i to próbowałem wykorzystywać. Plus to, co czułem, że może po stronie francuskiej nie jest na najwyższym poziomie, też starałem się te elementy wykorzystywać. Bardziej po prostu szukałem rozwiązań, które mogą przynieść zwycięstwo, bo wydaje mi się, że najważniejsze było to, żeby wygrać. Nawet w wielu momentach graliśmy dobrą siatkówkę i potrzebowaliśmy tego zwycięstwa z mocnym zespołem po dwóch nie do końca przyjemnych chwilach, które były w sobotę i w czwartek. Cieszę się, że tak to się skończyło.

Dobrze wygląda też twoja współpraca z debiutantem na środku, czyli Kubą Nowakiem. Jak oceniasz tego chłopaka, bo wydaje się, że grał bez presji i dawał radę.

Jest to chłopak z ogromnym talentem i wydaje mi się, że wielkie granie przed nim. Oczywiście tutaj też nie możemy go, że tak powiem, za bardzo chwalić, bo to nigdy nie jest dobre, ale naprawdę jest to świetny gościu z dobrym podejściem do życia i z dobrym podejściem do sportu. Uważam, że wielka kariera przed nim, ale musi krok po kroczku jeszcze pewne elementy poprawiać. Niemniej już teraz, w wieku 20 lat, jest na naprawdę dobrym poziomie i grając z Francuzami pokazuje w wielu momentach, że nie jest debiutantem, tylko już takim można by powiedzieć starym wyjadaczem.

Wy dawaliście na parkiecie namiastkę koncertu, natomiast cała orkiestra przygrywała na trybunach. Jak odbiera się tę atmosferę przez pięć setów? Wyobrażam sobie, że niesie nieprawdopodobnie.

- Fenomenalna, fenomenalna atmosfera! Tutaj wielkie chapeau bas dla kibiców, bo na pewno bez nich jeszcze ciężej by się było podnieść po tych trudnych momentach. A tutaj niezależnie od tego, jakie były wyniki, to kibice nas wspierali. Jak nie wszystko szło dobrze, to czuliśmy to wsparcie. Wspaniali bawili się na tych trybunach, więc w samych superlatywach mogę się wypowiadać. Mamy najlepszych kibiców na świecie i ja czuję ogromną dumę, że mogę być częścią tej siatkarskiej, polskiej społeczności.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Gdańsk

