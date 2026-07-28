Oto prawdziwi żołnierze Grbicia. To nie pierwszy raz. Specjalne zadanie u Serba

Po raz 11. Nikola Grbić w trakcie swojej kadencji na ławce siatkarzy reprezentacji Polski przystąpi z drużyną do walki o medale najważniejszych imprez. Tym razem chodzi oczywiście o Ligę Narodów, w której nasi zawodnicy spisywali się do tej pory kapitalnie. Po wywalczeniu kompletu zwycięstw w Chicago "Biało-Czerwoni" skończyli fazę zasadniczą na bardzo dobrym 2. miejscu.

Taki wynik oznaczał, że w turnieju finałowym w ćwierćfinale będzie czekał na nich w teorii łatwiejszy rywal. Nim będzie Ukraina, czyli ekipa z 7. lokaty. Skład, jaki do dyspozycji będzie miał Nikola Grbić poznaliśmy już jakiś czas temu, a wśród powołanych nie brakuje największych gwiazd jak Wilfredo Leon, Tomasz Fornal czy Kamil Semeniuk.

I co ciekawe, w całej historii Serba w polskich barwach do tej pory tylko dwóch graczy było w kadrze na wszystkie najważniejsze turnieje. Chodzi o wspomnianych Semeniuka oraz Fornala. Duet przyjmujących można śmiało nazwać pewnego rodzaju "talizmanami", bowiem za kadencji aktualnego szkoleniowca Polacy za każdym razem wracali z medalem.

Od dłuższego czasu wspomnieni zawodnicy mają pewnego rodzaju zadanie "specjalne". I to widoczne było już m.in. przed rokiem w finałach VNL.

Walka o miejsca na boisku, jeden z nich "jokerem"

W końcu na boisku przebywać może jedynie dwóch przyjmujących, a wydaje się, że nie do ruszenia z podstawowej "6" jest Wilfredo Leon. W końcu zawodnik Bogdanki LUK Lublin niejednokrotnie pokazywał, że może wygrać spotkanie niemal w pojedynkę zdobywając niewiarygodną ilość punktów.

O drugie miejsce walczą natomiast właśnie Kamil Semeniuk oraz Tomasz Fornal. Obaj zawodnicy są świetnymi siatkarzami, lecz ich obecność na parkiecie w tym samym czasie jest rzadkością (mecz z Brazylią w Chicago). Wobec tego jeden z nich będzie pełnił funkcję "jokera", a to nowością dla żadnego z nich nie będzie.

W końcu w ubiegłorocznych finałach Ligi Narodów ćwierćfinał (3:0 z Japonią) oraz półfinał (3:0 z Brazylią) na solidnym poziomie rozegrał Fornal, którego Grbić do gry posłał od pierwszych piłek. W finale z Włochami natomiast dość nieoczekiwanie zagrał Semeniuk, który meldował się na dłuższy moment w każdym z poprzednich spotkań.

Nie inaczej może być również w tym roku, gdy Grbić będzie dobierał wyjściowy skład do przeciwników. Serb w ostatnim czasie trafiał z decyzjami kadrowymi w najważniejszych momentach i zdaje się, że zarówno Fornal, jak i popularny "Semen" otrzymają w turnieju finałowym w chińskim Ningbo swoje szanse.

Spotkania ćwierćfinałowe rozpoczną się 29 lipca, natomiast finał zaplanowany jest na 2 sierpnia. "Biało-Czerwoni" o czołową czwórkę walczyć będą z Ukrainą (30 lipca, godz. 13:30).

Kamil Semeniuk w trakcie meczu Polska - Kanada VolleyballWorld materiały prasowe

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News





Lorenzo Musetti - Matteo Arnaldi. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport