Oto największy wygrany w kadrze Grbicia. Będzie "nagroda". Siatkarz już reaguje

Po ponad dwóch tygodniach spędzonych w Spale siatkarska reprezentacja Polski pod wodzą Nikoli Grbicia oficjalnie rozpoczęła sezon 2026 i przystąpiła do turnieju towarzyskiego w Sosnowcu oraz Katowicach. Nasza kadra najpierw uległa 2:3 Serbii, a następnie zaliczyła dwie wygrane - 3:1 z Ukrainą oraz Bułgarią.

Serbski szkoleniowiec w każdym meczu rotował składem, a niektórzy gracze w kadrze na spotkanie znaleźli się tylko raz. Nieco inaczej sprawa wyglądała z m.in. Bartłomiejem Lemańskim czy Marcelem Bakajem. Obaj dostali szansę we wszystkich trzech rywalizacjach i wykorzystali tę okazję.

Niespodziewanie na pierwszy plan wyszedł jednak 21-letni rozgrywający. Zawodnik pierwszoligowej ekipy KPS Siedlce debiutował w reprezentacji już przed rokiem, lecz wówczas był raczej postacią epizodyczną. Teraz natomiast spośród reszty rozgrywających (Bień, Serafin, Przybyłkowicz) wyglądał najlepiej.

Z każdym kolejnym meczem nieco "rósł" w oczach. Potwierdza to m.in. częstsze korzystanie ze swoich środkowych. Dobrze w spotkanie z Ukrainą wprowadził także Gomułkę, który skończył jako najlepiej punktujący zawodnik. Co prawda, zdarzały się pomyłki, gdy chociażby zgubił tempo na środku ze wspomnianym Lemańskim. Do tego dochodziły czasem nie do końca dokładne wystawy na skrzydła. Mimo to pokazał on zdecydowanie więcej plusów niż minusów. I spełnił wszelkie oczekiwania. Choć te wysokie nie były.

Można go śmiało nazwać jednym z największych, o ile nie największym wygranym tego turnieju towarzyskiego. Jego gra zostanie również odpowiednio doceniona, bowiem poleci on do Chin na pierwszy turniej Ligi Narodów. Tam najprawdopodobniej będzie jedynie zmiennikiem Jana Firleja (też poleci do Azji), jednakże być może Nikola Grbić da mu szanse.

Grbić reaguje na występy Bakaja. A do tego takie słowa młodzieńca

A co o grze rozgrywającego uważał sam szkoleniowiec? Tuż po zakończeniu ostatniego meczu wprost został zapytany o zainteresowanego. Serb uważa, że różnice względem zeszłego roku widać. Uważa również, że kluczowa była regularna gra w klubie. Bakaj w końcu był "jedynką" we wspomnianych Siedlcach.

- Myślę, że gra zdecydowanie lepiej. Grał w klubie w ostatnim sezonie i ja to oglądałem. Mogłem wiedzieć, jak reaguje na boisku oraz jak się zachowuje. Byłoby inaczej, jeśli by nie grał. I dlatego uważam, że doświadczenie, które się zdobywa, gdy jesteś na boisku ci pomoże - mówił 52-latek.

Z mianem rewelacji oraz odkrycia zgadza się sam Bakaj. Siatkarz zdaje sobie sprawę, że wykorzystał swoją okazję. Do tego podziękował trenerowi za zaufanie, a także traktuje ten turniej za wartościowe doświadczenie.

Uważam, że na pewno można mnie porównać do pewnej rewelacji tego turnieju. Myślę, że przed graniem nikt by nie stawiał, że zacznę w wyjściowym składzie wszystkie trzy mecze i jestem za to bardzo wdzięczny trenerowi. Było to dla mnie wartościowe doświadczenie i tę szansę wykorzystałem pokazując się z dobrej strony

Tajemnicą nie jest, że nasi rozgrywający mogą czerpać ze współpracy z Grbiciem podwójnie. Przed laty był on znakomitym siatkarzem właśnie na tej pozycji, a teraz dzieli się wiedzą z Polakami. 21-latek zdradza kulisy współpracy ze szkoleniowcem, a także zapowiada, że będzie czerpać z niej jak najwięcej.

- Treningi z trenerem Grbiciem wymagają dużej cierpliwości i skupienia przez cały czas. Nie można sobie pozwolić na chwilę dekoncentracji. Jest perfekcjonistą i wymaga od nas pełnego zaangażowania przy najprostszych rzeczach. Tak jak on mówi: "Każde odbicie zróbmy, tak, jak najlepiej możemy". Przychodząc na takie treningi można wynieść bardzo dużo. Do tego grasz w towarzystwie zawodników, którzy grają na najwyższym poziomie na świecie, to jest świetne połączenie. Nie pozostaje nic, tylko czerpać jak najwięcej z trenowania w takich warunkach - opowiadał.

Teraz polscy siatkarze mają jeszcze kilka dni spokojnych treningów, a następnie przystąpią do pierwszego turnieju w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Skład na zmagania w Azji (Chiny, Linyi) poznamy najprawdopodobniej pod koniec tego tygodnia.

