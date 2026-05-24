Oto największe zaskoczenie w polskiej kadrze. Grbić wskazał na młody talent

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polscy siatkarze rozpoczęli sezon od zwycięstwa w towarzyskim turnieju rozgrywanym w Sosnowcu i Katowicach. Pierwsze miejsce wywalczyli po efektownej wygranej z Bułgarią. W trakcie turnieju w reprezentacji zadebiutowało aż 13 zawodników. Ale trener Nikola Grbić wskazał jednego, który zaskoczył go najbardziej. - Nie miałem dużych oczekiwań, chciałem go tylko obejrzeć. Ale naprawdę mi się podobał - mówi o młodym siatkarzu selekcjoner "Biało-Czerwonych".

Trener Nikola Grbić w białej koszulce oraz Jakub Majchrzak (17) i Bartosz Zych (58) na boisku siatkarskim.
Jakub Majchrzak (nr 17) był dla Grbicia największym zaskoczeniem pierwszych meczów kadry. Trener wyróżnił również Bartosza Zycha (nr 58)MARCIN GOLBA NEWSPIX.PL/NEWSPIX.PL / fot. Piotr Sumara / Justyna MatjasNewspix.pl

Nikola Grbić już przyzwyczaił, że na początku sezonu urządza przegląd kadr. W sparingach przed startem Ligi Narodów przed rokiem debiutowali między innymi Maksymilian Granieczny i Jakub Nowak, którzy potem zdobyli z kadrą brązowy medal mistrzostw świata. Ale w tym roku Grbić sięgnął wyjątkowo głęboko - w trzech pierwszych meczach sezonu dał zadebiutować aż 13 zawodnikom, w tym najmłodszemu w historii, 17-letniemu Jakubowi Przybyłkowiczowi.

Drużyna, w której było aż tyle nowych twarzy, zdołała wygrać dwa z trzech pierwszych meczów. Szczególnie efektowne było sobotnie zwycięstwo 3:0 z Bułgarią - potem Polska przegrała dodatkowego seta, ale zwyciężyła w całym turnieju.

Po ostatnim meczu Grbić ponownie, jak dzień wcześniej, stwierdził, że gdyby mógł poczekać ze zgłoszeniem 30-osobowego składu na Ligę Narodów nieco dłużej, zmieniłby kilka nazwisk na liście. Ale przede wszystkim chwalił swoich siatkarzy.

- To był dla nas dobry turniej, wszyscy mieli okazję grać. Może nie wszyscy grali długo, ale myślę, że dla nich jest ważne, by tu z nami być. Wielu młodych zawodników, którzy pierwszy raz grali w reprezentacji, mogło poczuć atmosferę. To dla nich bardzo ważne. Mogą się nauczyć wielu rzeczy, mogą je poczuć - podkreśla Grbić.

Zobacz również:

Maksymilian Granieczny rozpoczyna drugi sezon w reprezentacji Polski
Reprezentacja siatkarzy

Przed rokiem zachwycił Nikolę Grbicia. Teraz ma w kadrze jasny cel

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Oto największe zaskoczenie w polskiej kadrze. Grbić wskazał na debiutanta

Selekcjoner reprezentacji Polski po meczu z Bułgarią usłyszał też pytanie o największe pozytywne zaskoczenie tego turnieju. Bez wahania wskazał właśnie jednego z debiutantów.

- Najbardziej jestem zaskoczony Jakubem Majchrzakiem. Nie miałem dużych oczekiwań, chciałem go tylko obejrzeć. Ale naprawdę mi się podobał - podkreśla Grbić.

22-letni środkowy najdłużej grał w pierwszym spotkaniu, które Polska przegrała 2:3 z Serbią. Wówczas rozegrał pięć setów i został najlepiej punktującym zawodnikiem "Biało-Czerwonych" z 14 "oczkami" na koncie - na ten dorobek złożyło się m.in. pięć bloków.

Z Ukrainą i Bułgarią grał już zdecydowanie mniej, ustępując miejsca nieco starszym zawodnikom. Mistrz świata do lat 19 z 2019 r. pełnił jednak w drużynie Grbicia również funkcję zadaniową, wchodząc tylko na wykonanie zagrywki. A w spotkaniu z Bułgarią rozegrał pełną ostatnią partię i zdążył zdobyć pięć punktów.

Młodzi siatkarze oczkiem w głowie Nikoli Grbicia. Znów apeluje

Grbić później wyróżnił jednak również paru innych debiutantów. I po raz kolejny zaapelował, by szukali klubów, w których będą mogli regularnie występować.

- Bardzo podobają mi się młodzi: Zych, Kiedos, Grabek, Bień, Przybyłkowicz. Myślę, że mają przed sobą dobrą przyszłość, jeśli będą dobrze pracować i szukać możliwości grania. Jeśli pozostaną na ławce i nie będą grać, nie mogą się rozwijać - podkreśla selekcjoner.

Wkrótce przekonamy się, czy któryś z debiutantów dostanie szansę gry nie tylko w sparingach, ale i w Lidze Narodów. Przed kadrą Grbicia jeszcze 10 dni treningów przed wylotem na pierwsze mecze do Chin, ale selekcjoner już zapowiedział, że skład na pierwszy turniej może zostać ogłoszony pod koniec najbliższego tygodnia.

Z Katowic Damian Gołąb

Zobacz również:

Bartosz Gomułka (nr 50) błysnął już w swoim pierwszym występie w kadrze w tym sezonie
Reprezentacja siatkarzy

Kapitalne wejście polskiego siatkarza. Nawet Grbić musiał to przyznać

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Trener drużyny siatkówki rozmawia z zawodnikami w biało-czerwonych strojach podczas przerwy w meczu, jeden z zawodników trzyma piłkę i wyciera twarz, pozostali słuchają uważnie.
Nikola Grbić chwali po pierwszych meczach młodych zawodnikówJarek PraszkiewiczPAP
Trener w białej koszulce z logotypami sponsorów oraz flagą Polski w otoczeniu zawodników podczas meczu siatkarskiego, w dynamicznej i zaangażowanej postawie.
Nikola Grbić podczas rozmowy ze swoimi siatkarzamiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Zawodnicy drużyny w czerwonych strojach cieszą się po udanej akcji na siatkarskim boisku, podczas gdy gracze w żółtych koszulkach odchodzą z wyrazami rozczarowania.
Siatkarze reprezentacji Polski w meczu z UkrainąJarek PraszkiewiczPAP


Nikola Grbić: Mamy dobry blok, ale nie podobała mi się obrona. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja