Oto największe zaskoczenie w polskiej kadrze. Grbić wskazał na młody talent

Nikola Grbić już przyzwyczaił, że na początku sezonu urządza przegląd kadr. W sparingach przed startem Ligi Narodów przed rokiem debiutowali między innymi Maksymilian Granieczny i Jakub Nowak, którzy potem zdobyli z kadrą brązowy medal mistrzostw świata. Ale w tym roku Grbić sięgnął wyjątkowo głęboko - w trzech pierwszych meczach sezonu dał zadebiutować aż 13 zawodnikom, w tym najmłodszemu w historii, 17-letniemu Jakubowi Przybyłkowiczowi.

Drużyna, w której było aż tyle nowych twarzy, zdołała wygrać dwa z trzech pierwszych meczów. Szczególnie efektowne było sobotnie zwycięstwo 3:0 z Bułgarią - potem Polska przegrała dodatkowego seta, ale zwyciężyła w całym turnieju.

Po ostatnim meczu Grbić ponownie, jak dzień wcześniej, stwierdził, że gdyby mógł poczekać ze zgłoszeniem 30-osobowego składu na Ligę Narodów nieco dłużej, zmieniłby kilka nazwisk na liście. Ale przede wszystkim chwalił swoich siatkarzy.

- To był dla nas dobry turniej, wszyscy mieli okazję grać. Może nie wszyscy grali długo, ale myślę, że dla nich jest ważne, by tu z nami być. Wielu młodych zawodników, którzy pierwszy raz grali w reprezentacji, mogło poczuć atmosferę. To dla nich bardzo ważne. Mogą się nauczyć wielu rzeczy, mogą je poczuć - podkreśla Grbić.

Oto największe zaskoczenie w polskiej kadrze. Grbić wskazał na debiutanta

Selekcjoner reprezentacji Polski po meczu z Bułgarią usłyszał też pytanie o największe pozytywne zaskoczenie tego turnieju. Bez wahania wskazał właśnie jednego z debiutantów.

- Najbardziej jestem zaskoczony Jakubem Majchrzakiem. Nie miałem dużych oczekiwań, chciałem go tylko obejrzeć. Ale naprawdę mi się podobał - podkreśla Grbić.

22-letni środkowy najdłużej grał w pierwszym spotkaniu, które Polska przegrała 2:3 z Serbią. Wówczas rozegrał pięć setów i został najlepiej punktującym zawodnikiem "Biało-Czerwonych" z 14 "oczkami" na koncie - na ten dorobek złożyło się m.in. pięć bloków.

Z Ukrainą i Bułgarią grał już zdecydowanie mniej, ustępując miejsca nieco starszym zawodnikom. Mistrz świata do lat 19 z 2019 r. pełnił jednak w drużynie Grbicia również funkcję zadaniową, wchodząc tylko na wykonanie zagrywki. A w spotkaniu z Bułgarią rozegrał pełną ostatnią partię i zdążył zdobyć pięć punktów.

Młodzi siatkarze oczkiem w głowie Nikoli Grbicia. Znów apeluje

Grbić później wyróżnił jednak również paru innych debiutantów. I po raz kolejny zaapelował, by szukali klubów, w których będą mogli regularnie występować.

- Bardzo podobają mi się młodzi: Zych, Kiedos, Grabek, Bień, Przybyłkowicz. Myślę, że mają przed sobą dobrą przyszłość, jeśli będą dobrze pracować i szukać możliwości grania. Jeśli pozostaną na ławce i nie będą grać, nie mogą się rozwijać - podkreśla selekcjoner.

Wkrótce przekonamy się, czy któryś z debiutantów dostanie szansę gry nie tylko w sparingach, ale i w Lidze Narodów. Przed kadrą Grbicia jeszcze 10 dni treningów przed wylotem na pierwsze mecze do Chin, ale selekcjoner już zapowiedział, że skład na pierwszy turniej może zostać ogłoszony pod koniec najbliższego tygodnia.

Z Katowic Damian Gołąb

