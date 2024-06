Z 12 ostatnich meczów w Lidze Narodów smak zwycięstwa w rywalizacji z Polską poznały tylko Słowenia i Brazylia . Podopieczni Bernardo Rezende dość nieoczekiwanie pokonali biało-czerwonych w trakcie turnieju w Fukuoce 3:1. Mimo to fazę pucharową Brazylijczycy zakończyli na odległym, 7. miejscu w tabeli.

W ćwierćfinale Polakom znów przyszło zmierzyć się w "siatkarskim klasyku" - trafili na Brazylię. I podobnie jak na początku czerwca to siatkarze z Kraju Kawy po pierwszym secie wyszli na prowadzenie. Rywale popełniali dużo mniej błędów i przede wszystkim grali na niezwykle wysokiej skuteczności w ataku. Kolejny raz biało-czerwonych bombardował w ataku Leal , którego zablokowanie graniczyło tego dnia z niemożliwością.

Pierwsza odsłona ćwierćfinałowego pojedynku zakończyła się wyjątkowo gorzkim wynikiem - 25:17 dla Brazylii . Nikola Grbić zmuszony został do dokonania kilku korekt w składzie, a Polakom udało się wyeliminować część z zupełnie niezrozumiałych błędów. Po zaciętym secie to triumfatorzy Ligi Narodów z minionego roku byli górą 25:23.

Pechowy uraz przerwał "koncert" Leala. I od razu ucierpiała gra Brazylijczyków

Kto wie, jak potoczyłyby się dalsze losy spotkania, gdyby nie feralna sytuacja z początku 3. seta. Wyjątkowo niefortunnie lądował Leal , a grymas bólu na jego twarzy był jasnym sygnałem dla sztabu szkoleniowego - nie był w stanie kontynuować gry . Prawdopodobnie doszło do uszkodzenia kolana. Powłóczając nogami przyjmujący opuścił plac gry, a gra Brazylii momentalnie się załamała. Zastępujący go Mauricio nie był w stanie zagwarantować takiej skuteczności.

Polacy skorzystali na kontuzji gwiazdy Brazylijczyków, złapali wiatr w żagle i wyszli na prowadzenie 19:12. Nie oddali go już, choć końcówka trzeciej partii byłą w ich wykonaniu wyjątkowo nerwowa. Rywale doprowadzili do stanu 23:20, ale nie udało im się odwrócić losów rywalizacji. Biało-czerwoni wygrali 25:22 i wyszli na prowadzenie w setach 2-1.

Brazylia rozbita mentalnie. "Symboliczny" powrót Leala nie pomógł

Masażyści i lekarze kadry Brazylijczyków starali się dokonać cudu i doprowadzić Leala do dyspozycji pozwalającej mu powrócić do rywalizacji. I tak też stało się w czwartym secie. Ku zaskoczeniu reprezentantów Polski doświadczony przyjmujący wrócił na parkiet, choć fizycznie wyglądał dużo gorzej. Przekładało się to na rosnącą liczbę błędów całej drużyny.