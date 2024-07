Ogromna niespodzianka w kadrze polskich siatkarzy, Grbić zaskoczył. I wywołał burzę

Natomiast Zatorski jest na ogromnym długu meczowym i jakościowym. A to jest mecz pod naprawdę dobrego, twardego libero, bo to zespół z zagrywką. Popiwczak dostaje nagrodę za to, że pięknie pomaga kolegom, ale to chyba nie na to pora. Przynajmniej ja tak uważam

~ dodał.