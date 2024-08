Ograł Polaków w finale igrzysk, a teraz takie słowa. Francuski siatkarz wprost

Jestem szczęśliwy, bo Jastrzębski Węgiel jest topowym klubem. Jestem starszy, ale moja motywacja się nie zmienia. Jak w każdym sezonie stawiam sobie cel, by zdobyć przynajmniej jedno trofeum w Polsce. Tak samo klub, dla którego celem jest występ we wszystkich finałach. Łatwo nie będzie, bo inne kluby również są mocne, ale musimy zrobić co w naszej mocy, by to osiągnąć

~ powiedział.