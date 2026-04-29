Odmówił Grbiciowi, teraz ogłosił ważną decyzję. To jednak nie koniec

Siatkarska reprezentacja Polski w 2022 roku przeszła rewolucję - nie dość, że stery kadry objął Nikola Grbić, który zastąpił na tym stanowisku Vitala Heynena, to na liście powołanych zabrakło m.in. Fabiana Drzyzgi, Michała Kubiaka i Piotra Nowakowskiego, którzy w poprzednich sezonach stanowili o sile "Biało-Czerwonych". Drzyzga nie otrzymał zaproszenia na zgrupowanie, ponieważ nowy selekcjoner na rozegraniu zamierzał stawiać na Marcina Janusza, Kubiak i Nowakowski z kolei ogłosili zakończenie kariery reprezentacyjnej.

"Sezon klubowy powoli dobiega końca, po nim jak zwykle nastąpi krótka przerwa i rozpocznie się zgrupowanie kadry. Dla mnie jednak ten, naturalny od kilku lat, rytm zostanie zaburzony. Po rozmowie z obecnym trenerem i 14 latach wspaniałej przygody czas powiedzieć stop" - ogłosił w połowie kwietnia 2022 roku Nowakowski.

Wzmianka o "rozmowie z obecnym trenerem" nie wskazywała jasno na to, co stoi za decyzją dwukrotnego mistrza świata. Czy to Grbić przekazał środkowemu, że nie widzi dla niego miejsca w zespole, czy może Nowakowski sam podjął decyzję o tym, by nie przyjechać na zgrupowanie? Wątpliwości rozwiał wywiad, jakiego siatkarz kilka miesięcy później udzielił później "Faktowi". Przyznał wówczas, że Grbić zadzwonił do niego z pytaniem, czy chciałby wziąć udział w zgrupowaniu.

Poprosiłem o tydzień na zastanowienie, ale myśl o pożegnaniu z reprezentacją kiełkowała we mnie już od igrzysk w Tokio. Po tygodniu podziękowałem trenerowi

Piotr Nowakowski zdecydował ws. dalszej kariery

Nowakowski po zakończeniu kariery reprezentacyjnej mógł skupić się na występach w klubie. W latach 2019-2024 bronił barw PGE Projektu Warszawa i to właśnie podczas pobytu w stolicy przeżył poważne załamanie kariery. Środkowy miał bowiem problemy z barkiem, przez które pauzował ponad dwa lata, po drodze przeszedł operację i żmudną rehabilitację. 15 kwietnia 2023 roku rozegrał ostatni mecz dla Projektu, na boisko wrócił na początku grudnia 2025 roku, już w barwach nowego klubu, Energa Trefla Gdańsk.

Od tego czasu Nowakowski grał regularnie, w kampanii 2025/2026 wystąpił w sumie w 15 meczach ligowych. I chociaż w grudniu skończy 39 lat, a za sobą ma poważne problemy zdrowotne, to nie zamierza kończyć kariery. Klub dwukrotnego mistrza świata ogłosił właśnie przedłużenie kontraktu z byłym reprezentantem Polski.

"Piotr Nowakowski pozostaje na dłużej w Enerdze Treflu Gdańsk. Środkowy podpisał przedłużenie kontraktu na sezon 2026/27, by nadal reprezentować gdańskie barwy" - przekazano.

Decyzję ogłosił też sam zainteresowany, który jasno dał do zrozumienia, że po otrzymaniu propozycji nie zwlekał z potwierdzeniem chęci pozostania na dłużej w Gdańsku. "Decyzja o przedłużeniu kontraktu nie była trudna. To wszystko dzięki ludziom, którzy mnie wspierają i motywują. Przez to czuję się tutaj jak w domu" - zadeklarował cytowany w oficjalnym komunikacie klubu.

Piotr Nowakowski Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Piotr Nowakowski CEV.eu materiały prasowe

Piotr Nowakowski (pierwszy z prawej) w reprezentacji Polski Foto Olimpik AFP

Kontuzja Bartosza Bednorza. "Jeżeli wydarzyło się coś poważniejszego, to Warszawa ma problem" Polsat Sport