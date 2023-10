Polscy siatkarze szybko wrócili do zawodowych obowiązków. Krótko po wywalczeniu mistrzostwa Europy pojawili się na zgrupowaniu w Spale, by przygotować się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W stałej ekipie zabrakło Bartosza Kurka, który mierzy się z problemami zdrowotnymi. Nikola Grbić i sztab zdecydowali, że warto dać kapitanowi spokojnie odpocząć .



Nic nie jest złamane, ale niektóre rzeczy w ciele, po tylu latach zawodowego sportu, po prostu występują. Ma problem, dawaliśmy mu silne leki, kiedy jechaliśmy do Macedonii i to pomogło na chwilę. Ale wróciło na rozgrzewce przed meczem z Serbią. Dlatego myślę, że potrzebuje trochę odpoczynku ~ - wyjaśniał serbski szkoleniowiec w rozmowie z WP SportowymiFaktami.

Kurek jest ważnym ogniwem zespołu, ale na szczęście Grbić dysponuje tak wyrównanym składem, że może nim rotować bez utraty na jakości drużyny. Wysoką dyspozycję jego podopieczni udowodnili już podczas meczu z Belgią. Co prawda w spotkanie nie weszli idealnie i przegrali pierwszy set, ale to oni zachowali więcej zimnej krwi w decydujących momentach i ostatecznie wygrali 3:2.

Po wszystkim trener jasno zasygnalizował, że on i współpracownicy nie będą przesadnie skupiać się na analizie tamtego meczu. "Nie mamy na to czasu" - obwieścił przed kamerą Polsatu Sport, dając do zrozumienia, że najważniejsze jest następne starcie, z Bułgarią. To Polakom wyszło lepiej i zwyciężyli 3:0 .

Tymczasem kibice skupiają się nie tylko na samej grze, ale na czymś więcej.

"Wpadki" organizacyjne w meczu Bułgaria - Polska w kwalifikacjach olimpijskich. "Nigdy więcej"

Od początku turnieju kwalifikacyjnego w Chinach widoczne są pewne niedociągnięcia. Najbardziej w oczy rzucają się problemy z systemem challenge'u oraz kiepska, niezbyt gorąca atmosfera na trybunach . Zdaje się być pustawo, a ci kibice, którzy jednak przychodzą, są raczej biernymi obserwatorami widowiska. To niecodzienne obrazki zwłaszcza dla Polaków, którzy przyzwyczajeni są do fantastycznego klimatu tworzonego przez biało-czerwonych fanów.

W meczu Polski z Bułgarią doszły do tego nietypowe problemy techniczne. W pewnym momencie nie można było obejrzeć powtórki, a do tego... odpadła antenka przy siatce. Internauci nie zostawiają tego bez komentarza. Żartobliwie, ale równocześnie z lekką irytacją, podsumowują sytuację.

"Antenka odpadła. Typowa chińszczyzna", "Challenge nie działa, bo nie mają takiego ujęcia, potem antenka się psuje, zaraz siatka jeszcze spadnie", "Proszę, nigdy więcej turniejów siatkarskich w Chinach. Najpierw brak challengu dla widza, teraz antenka odleciała od siatki. Organizacja poziom dno", "I wy się potem zastanawiacie, czemu Polska chce organizować imprezy siatkarskie. Jak w innych krajach się takie cyrki dzieją" ~ - czytamy.

To nawiązanie do niedawno ogłoszonej decyzji o organizacji przez Polskę mistrzostw świata siatkarzy w 2027 roku. Komunikat przekazał premier Mateusz Morawiecki w czasie II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. Prezes PZPS, w rozmowie z Interią Sport , nie krył radości. Opowiadał, jak wyglądał proces aplikacyjny.

"To dziwne, bo o organizacji mistrzostw świata zaczęliśmy rozmawiać w ubiegłym roku, planując dekadę polskiej siatkówki na świecie. Proces aplikacyjny rozpoczął się w kwietniu albo maju tego roku. Oczywiście zgłosiliśmy się. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy mieliśmy kontrkandydata. To chyba nie ma w tym momencie znaczenia, bo najważniejsze jest to, że to my zorganizujemy te mistrzostwa świata" - podsumowywał.

Tymczasem przed Polakami jeszcze starcia z Kanadą (3 października, godz. 10.00), Meksykiem (4 października, godz.10.00), Argentyną (6 października, godz. 10.00), Holandią (7 października, godz. 10.00) i Chinami (8 października, godz. 13.30). Transmisje telewizyjne w Polsacie Sport, relacje tekstowe w Interii Sport .

