Obcokrajowiec zagra w kadrze Nikoli Grbicia? To znowu stało się możliwe

Dyskusja na temat naturalizowanych siatkarzy rozgorzała na nowo za sprawą publikacji tureckiego Voleybol Magazin, który zasygnalizował, że pojawił się pomysł, by zwiększyć limit takich zawodników w reprezentacjach narodowych. O sprawę redakcja TVP Sport podpytała Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB), która powołując się na regulamin zaznaczyła, że obecnie "tylko jeden zawodnik, który wcześniej grał w innej drużynie narodowej i zmienił federację pochodzenia w ciągu ostatnich czterech lat, może być częścią drużyny na dane wydarzenie".

Czteroletni okres rozpoczyna się od daty zatwierdzenia zmiany federacji pochodzenia zawodnika. Zgodnie z powyższym artykułem zasada kwoty jednego zawodnika, który zmienił federację pochodzenia, obowiązuje w ciągu pierwszych czterech lat od zmiany. Po czwartym roku zawodnik nie jest już wliczany do kwoty

Przyjmujący bowiem grał wcześniej w kubańskiej kadrze, a zgodę na występy w biało-czerwonych barwach otrzymał w 2019 roku. Co jednak istotne, zgodnie z wyjaśnieniami FIVB przytoczonymi przez TVP Sport z racji, że gra dla naszego kraju już od pięciu lat, nie jest już wliczany do kwoty naturalizowanych zawodników. To z kolei otwiera furtkę innym siatkarzom, którzy chcieliby zagrać w drużynie Nikoli Grbicia.