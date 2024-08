Obawy o sędziów przed finałem siatkarzy. Telefon od Michała Winiarskiego

"Jak by to powiedzieć... Mam nadzieję, że sędziowie nie będą głównymi aktorami w tym finale i obędzie się bez sytuacji, które będą generowały duże nerwy. Rozmawiałem parę dni temu telefonicznie z trenerem Winiarskim i opowiadał mi, jak to wyglądało z ich strony. Chciałbym po prostu, żeby sędziowie nie generowali dodatkowych emocji, bo to jest finał, i te emocje i tak będą już maksymalnie wysokie. Żeby po prostu skupili się na swojej pracy" - podkreśla Bieniek, który w finale nie zagra z powodu kontuzji.