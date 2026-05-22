O której mecz Polska - Ukraina? Gdzie oglądać siatkarzy? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Ukraina w ramach Silesia Cup 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 22 maja o godzinie 20:00 w katowickim "Spodku". Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Polska - Ukraina. Silesia Cup 2026. O której i gdzie oglądać mecz siatkarzy? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski siatkarzy ma już za sobą pierwszy mecz w nowym sezonie reprezentacyjnym. "Biało-Czerwoni" w mocno eksperymentalnym składzie zmierzyli się z Serbią w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup i przegrali to starcie 2:3.

Dziś polscy siatkarze zagrają z Ukrainą. Nasi wschodni sąsiedzi w zeszłym roku nie wyszli z grupy na mistrzostwach świata, ale wcześniej bardzo dobrze zaprezentowali się w Lidze Narodów, zajmując dziewiąte miejsce, a warto podkreślić, że był to ich debiutancki sezon w tych rozgrywkach. Ukraińcy robią stały postęp, odkąd w 2024 roku przejął ich Raul Lozano, czyli były selekcjoner reprezentacji Polski.

W ostatnich latach Polacy i Ukraińcy spotykają znacznie częściej, niż było to wcześniej. W ostatnich pięciu latach doszło do sześciu spotkań. Pięć z nich wygrali "Biało-Czerwoni", ale ostatnie, te sprzed roku, także w ramach Silesia Cup, padło łupem rywali, którzy zwyciężyli 3:2. Czy zawodnikom Nikoli Grbicia uda się wziąć rewanż?

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go.

Nikola Grbić w meczu z Serbią przetestował aż ośmiu debiutantów





