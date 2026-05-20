O której mecz Polska - Serbia? Gdzie oglądać siatkarzy? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Reprezentacja Polski siatkarzy zagra dziś spotkanie z Serbią w ramach turnieju Silesia Cup 2026. Starcie odbędzie się w Arenie Sosnowiec i będzie to inauguracja nowego sezonu dla "Biało-Czerwonych".
Mecz Polska - Serbia w ramach Silesia Cup 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 20 maja o godzinie 17:00 w Arenie Sosnowiec. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.
Reprezentacja Polski wraca do gry. Właśnie rusza sezon reprezentacyjny, a siatkarze Nikoli Grbicia po raz kolejny zainaugurują go udziałem w turnieju towarzyskim Silesia Cup. Zawody w tym roku zostaną rozegrane na obiektach w Sosnowcu i Katowicach, a udział w nim poza Polską wezmą Bułgaria, Serbia oraz Ukraina.
W pierwszym meczu polscy siatkarze zmierzą się z Serbią, czyli dzwiątym zespołem ubiegłorocznych mistrzostw świata i 15. Ligi Narodów. W zeszłym sezonie "Biało-Czerwoni" zmierzyli się z Serbami dwukrotnie, najpierw w ramach Ligi Narodów, a następnie w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Oba spotkania Polacy wygrali 3:0.
