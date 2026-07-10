O której mecz Polska - Niemcy? Gdzie oglądać siatkarzy? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Reprezentacja Polski siatkarzy zagra towarzysko z Niemcami. Spotkanie zostanie rozegrane dzisiaj 10 lipca w olsztyńskiej hali Urania. O której godzinie grają siatkarze dzisiaj? Gdzie oglądać mecz Polska - Niemcy? Transmisja na żywo. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.
Mecz towarzyski Polska - Niemcy zostanie rozegrany dzisiaj 10 lipca o godzinie 20:30 w olszyńskiej hali Urania. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.
Mecz Polska - Niemcy. W jakiej formie znajdują się obie reprezentacje?
Reprezentacja Polski siatkarzy ma za sobą osiem meczów w ramach tegorocznej Ligi Narodów. Wygrała sześć z nich, a dwa przegrała, dzięki czemu zgromadziła 17 punktów. To pozwala jej plasować się na trzecim miejscu w tabeli. Zanim jednak "Biało-Czerwoni" powrócą do rozgrywek, zmierzą się jeszcze w towarzyskim spotkaniu z Niemcami.
Nasi zachodni sąsiedzi nie radzą już sobie tak dobrze. W dotychczasowych ośmiu meczach odnieśli cztery zwycięstwa i doznali czterech porażek. W związku z tym zajmują dopiero 10. lokatę.
Oba zespoły zmierzyły się już w tej edycji Ligi Narodów. Siatkarze Nikoli Grbicia wygrali 27 czerwca 3:1. Co ciekawe, o ile Polacy w meczach o stawkę nie przegrali z Niemcami już od 2018 roku, o tyle nie licząc Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, dwa ostatnie sparingi przegrali. Jak będzie tym razem?
Polska - Niemcy. O której godzinie grają siatkarze dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Mecz towarzyski Polska - Niemcy zostanie rozegrany dzisiaj 10 lipca o godzinie 20:30 w olszyńskiej hali Urania. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.
Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go.