O której mecz Polska - Brazylia? Gdzie oglądać siatkarzy? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Polska - Brazylia. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera jest przedostatnim sprawdzianem przed wrześniowymi mistrzostwami świata siatkarzy. Ostatnim będzie mecz towarzyski z Brazylią. Zanim jednak oba zespoły zmierzą się w sparingu, najpierw zagrają ze sobą właśnie w trakcie memoriału, którego gospodarzem jest Tauron Arena w Krakowie.

Polska i Brazylia grały ze sobą w tym sezonie dwukrotnie. Najpierw w fazie ligowej Biało-Czerwoni przegrali 1:3, ale w znacznie ważniejszym meczu, czyli półfinale zwyciężyli już 3:0. Bilans ostatnich pięciu potyczek także wskazuje na siatkarzy Nikoli Grbicia, którzy wygrali w sumie trzy starcia.

Mecz Polska - Brazylia na Memoriale Huberta Jerzego Wagnera zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsatu Sport 1, a stream online w platformie Polsat Box Go.

