O której mecz Polska - Brazylia? Gdzie oglądać siatkarzy? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

W drugim meczu Memoriału Huberta Jerzego Wagnera polscy siatkarze zagrają z Brazylią. Przeciwko temu rywalowi reprezentacja Polski w tym roku występowała dwukrotnie i to ze zmiennym skutkiem. Siatkówka. O której godzinie mecz Polska - Brazylia? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polscy siatkarze w meczu Ligi Narodów z Brazylią
Polscy siatkarze w meczu Ligi Narodów z BrazyliąSUO XIANGLUAFP

Mecz Polska - Brazylia na Memoriale Huberta Jerzego Wagnera zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsatu Sport 1, a stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Polsat SportPolsat Sport

Polska - Brazylia. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera jest przedostatnim sprawdzianem przed wrześniowymi mistrzostwami świata siatkarzy. Ostatnim będzie mecz towarzyski z Brazylią. Zanim jednak oba zespoły zmierzą się w sparingu, najpierw zagrają ze sobą właśnie w trakcie memoriału, którego gospodarzem jest Tauron Arena w Krakowie.

Polska i Brazylia grały ze sobą w tym sezonie dwukrotnie. Najpierw w fazie ligowej Biało-Czerwoni przegrali 1:3, ale w znacznie ważniejszym meczu, czyli półfinale zwyciężyli już 3:0. Bilans ostatnich pięciu potyczek także wskazuje na siatkarzy Nikoli Grbicia, którzy wygrali w sumie trzy starcia.

Mecz Polska - Brazylia na Memoriale Huberta Jerzego Wagnera zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Dwóch siatkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach podczas meczu, jeden z numerem 15 stojący przodem, drugi z numerem 9 z napisem Leon na plecach stojący tyłem, w tle siatka oraz zapełnione trybuny.
Jakub Kochanowski i Wilfredo LeonOliwia DomanskaEast News
Trzech siatkarzy w czerwonych koszulkach polskiej reprezentacji podczas meczu, jeden z nich wyciąga rękę w kierunku kolegi z drużyny, wyrażając gest wsparcia lub motywacji.
Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk i Kewin SasakOliwia DomanskaEast News

