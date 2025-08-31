O której grają siatkarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Argentyna? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Reprezentacja Polski siatkarzy w ostatnim meczu tegorocznego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera zagra z Argentyną. Rywale z Ameryki Południowej od lat czekają na zwycięstwo nad naszym zespołem. Jak będzie dzisiaj? O której godzinie spotkanie Polska - Argentyna? Gdzie oglądać mecz siatkarzy? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Mecz Polska - Argentyna w ramach Memoriału Huberta Jerzego Wagnera zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, dla abonentów platformy Polsat Box Go dostępny będzie także stream online. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.
Siatkówka. Polska - Argentyna. Gdzie oglądać mecz siatkarzy? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]
Memoriał Huberta Jerzego Wagnera jest przedostatnim sprawdzianem przed wrześniowymi mistrzostwami świata siatkarzy. Ostatnim będzie mecz towarzyski z Brazylią. Zanim jednak dojdzie do tego spotkania, Biało-Czerwoni zmierzą się jeszcze z Argentyną w ostatnim spotkaniu tegorocznego memoriału.
Polska nie mierzyła się w tym roku z Argentyńczykami. Ostatnim spotkaniem tych zespołów, jest te z zeszłorocznej Ligi Narodów, które nasi siatkarze wygrali 3:0. Argentyna na zwycięstwo nad reprezentacją Polski czeka już bardzo długo, bo od 2018 roku. Wówczas pokonała Biało-Czerwonych 3:2, ale to nasza kadra została wówczas mistrzami świata, a właściwie obroniła tytuł sprzed czterech lat.
