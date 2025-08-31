O której grają siatkarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Argentyna? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Argentyna w ramach Memoriału Huberta Jerzego Wagnera zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, dla abonentów platformy Polsat Box Go dostępny będzie także stream online. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Siatkówka. Polska - Argentyna. Gdzie oglądać mecz siatkarzy? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera jest przedostatnim sprawdzianem przed wrześniowymi mistrzostwami świata siatkarzy. Ostatnim będzie mecz towarzyski z Brazylią. Zanim jednak dojdzie do tego spotkania, Biało-Czerwoni zmierzą się jeszcze z Argentyną w ostatnim spotkaniu tegorocznego memoriału.

Polska nie mierzyła się w tym roku z Argentyńczykami. Ostatnim spotkaniem tych zespołów, jest te z zeszłorocznej Ligi Narodów, które nasi siatkarze wygrali 3:0. Argentyna na zwycięstwo nad reprezentacją Polski czeka już bardzo długo, bo od 2018 roku. Wówczas pokonała Biało-Czerwonych 3:2, ale to nasza kadra została wówczas mistrzami świata, a właściwie obroniła tytuł sprzed czterech lat.

Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, dla abonentów platformy Polsat Box Go dostępny będzie także stream online.

Jakub Kochanowski (z numerem 15.) w reprezentacji Polski Piotr Matusewicz East News

Nikola Grbić i siatkarze reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe