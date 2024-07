"Tomek doznał urazu, wszyscy to widzieliśmy w czasie meczu z Egiptem. Spadł na nieroztropnie spadającego na naszą stronę Egipcjanina. Niestety takie rzeczy się zdarzają, to element gry. Przeprowadzono badania, USG i rezonans. Mamy wyniki, Tomek jest pod doskonałą opieką doktora Jana Sokala, a także naszych fizjoterapeutów Tomka Pieczki i Mateusza Kowalika. Zrobią, co mogą, by jak najszybciej wrócił na boisko" - zapewnia w rozmowie z Interią Mariusz Szyszko, rzecznik PZPS, który towarzyszy kadrze w Paryżu.