Nowa rola polskiego siatkarza. To efekt wyborów Nikoli Grbicia
Choć nie skończył jeszcze 25 lat, Michał Gierżot na początku sezonu reprezentacyjnego niespodziewanie był jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w polskiej kadrze. W reprezentacji zadebiutowało 13 siatkarzy, ale to on rozpoczął ostatni sprawdzian przed Ligą Narodów u boku Aleksandra Śliwki. - Lata lecą i zaczynają się pojawiać chłopcy, na których warto zwracać uwagę. Ogólnie jestem nimi zachwycony - przyznaje Gierżot. Przyjmujący po raz kolejny stara się przekonać do siebie Nikolę Grbicia. Na razie ma dużą szansę na wyjazd na pierwszy tydzień LN, ale potem konkurencja na jego pozycji będzie ogromna.
Damian Gołąb, Interia Sport: Zagrałeś w dwóch spotkaniach sparingowych reprezentacji Polski w Katowicach. Jak wyglądały z twojej perspektywy? Jesteś zadowolony z tego, co udało się w nich zaprezentować?
Michał Gierżot, przyjmujący reprezentacji Polski: Na pewno cieszy to, że wygrywamy. Nie koncentrujemy się na tym, z kim gramy, bardziej skupiamy się na tym, żeby to po naszej stronie dobrze wyglądało. Wynik niedługo będzie bardzo istotny, ale na razie jest sprawą drugorzędną. Chcemy grać najlepiej, jak możemy. I jeśli będziemy się tego trzymać, o wynik jestem spokojny.
Wynik na zakończenie turnieju też jednak był dobry. Bułgarzy przed meczem z Polską wygrali dwa mecze. Myślisz, że mimo wygranej 3:0 to był wasz najtrudniejszy rywal w tym turnieju?
- Patrząc po tym, jak przebiegały wszystkie sety, to nie. Z Ukrainą mecz był bardziej "na żylety", spotkanie z Serbią też było wyrównane. Trzeba też jednak pamiętać, że mamy ponad 30 zawodników do rotacji, tak samo mają inne drużyny. Często składy są zmieniane i trudno mówić o optymalnych. Trenerzy sprawdzili każdego, więc trudno powiedzieć, kto był tu najtrudniejszym przeciwnikiem.
W trzecim meczu, z Bułgarią, trener Nikola Grbić rotował już mniej niż w poprzednich spotkaniach. Może dlatego też mecz poszedł wam tak gładko.
- W pierwszym meczu rotacji było dużo, w drugim rotacja nastąpiła po drugim secie. Z Bułgarią zagraliśmy bardziej "sztywnie", ale to jest też związane z tym, że po meczu z Ukrainą wyjechało dwóch zawodników z pozycji przyjmującego. Trener ma jednak swój plan w głowie i się go trzyma. My mamy jedno proste zadanie: grać najlepiej, jak potrafimy.
Trudny sezon Michała Gierżota w klubie. "Można odsunąć głowę od paru problemów"
Znalazłeś się w nieco nowej roli. Choć w reprezentacji Polski zadebiutowałeś dopiero przed rokiem, teraz wokół ciebie było mnóstwo młodszych chłopaków. Kadra wyglądała chyba zupełnie inaczej niż to, co znasz z poprzednich zgrupowań reprezentacji.
- Tak, było dużo młodych osób i nowych twarzy. Pamiętajmy jednak, że nikt w kadrze nie znajduje się z przypadku. Dużo zawdzięczamy temu, że mieliśmy dwie drużyny z Polski w Final Four Ligi Mistrzów. Była więc możliwość, by powołać do reprezentacji więcej osób. Mnie bardzo cieszy obecność tylu młodych zawodników. Lata lecą i zaczynają się pojawiać chłopcy, na których warto zwracać uwagę. Ogólnie jestem nimi zachwycony.
Biorąc pod uwagę to, co w ostatnim sezonie działo się wokół twojego klubu, JSW Jastrzębskiego Węgla, gra w reprezentacji Polski to dla ciebie powiew świeżego powietrza, trochę oddechu?
- Można odsunąć głowę od paru problemów, jakie mieliśmy w trakcie sezonu. Na kadrę zostawia się to już za sobą. Dwa lata temu wchodziłem do kadry po spadku z ligi ze Stalą Nysa. Było trochę inaczej niż jest teraz, choć jest między tymi dwoma sezonami jakaś korelacja. To jednak nowy rozdział, trzeba grać w innej drużynie, o inne rzeczy.
Powiedziałeś, że wasze zadanie jest proste: prezentować się jak najlepiej. Masz jakiś większy plan na ten sezon w swoim wykonaniu?
- Zawsze mówię, że chcę grać najlepiej, jak potrafię, by nie mieć do siebie żalu. Żal jest o wiele gorszym uczuciem niż porażka. A co mi to przyniesie, zobaczymy.
Rozmawiał i notował Damian Gołąb