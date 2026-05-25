Nowa rola polskiego siatkarza. To efekt wyborów Nikoli Grbicia

Damian Gołąb, Interia Sport: Zagrałeś w dwóch spotkaniach sparingowych reprezentacji Polski w Katowicach. Jak wyglądały z twojej perspektywy? Jesteś zadowolony z tego, co udało się w nich zaprezentować?

Michał Gierżot, przyjmujący reprezentacji Polski: Na pewno cieszy to, że wygrywamy. Nie koncentrujemy się na tym, z kim gramy, bardziej skupiamy się na tym, żeby to po naszej stronie dobrze wyglądało. Wynik niedługo będzie bardzo istotny, ale na razie jest sprawą drugorzędną. Chcemy grać najlepiej, jak możemy. I jeśli będziemy się tego trzymać, o wynik jestem spokojny.

Wynik na zakończenie turnieju też jednak był dobry. Bułgarzy przed meczem z Polską wygrali dwa mecze. Myślisz, że mimo wygranej 3:0 to był wasz najtrudniejszy rywal w tym turnieju?

- Patrząc po tym, jak przebiegały wszystkie sety, to nie. Z Ukrainą mecz był bardziej "na żylety", spotkanie z Serbią też było wyrównane. Trzeba też jednak pamiętać, że mamy ponad 30 zawodników do rotacji, tak samo mają inne drużyny. Często składy są zmieniane i trudno mówić o optymalnych. Trenerzy sprawdzili każdego, więc trudno powiedzieć, kto był tu najtrudniejszym przeciwnikiem.

W trzecim meczu, z Bułgarią, trener Nikola Grbić rotował już mniej niż w poprzednich spotkaniach. Może dlatego też mecz poszedł wam tak gładko.

- W pierwszym meczu rotacji było dużo, w drugim rotacja nastąpiła po drugim secie. Z Bułgarią zagraliśmy bardziej "sztywnie", ale to jest też związane z tym, że po meczu z Ukrainą wyjechało dwóch zawodników z pozycji przyjmującego. Trener ma jednak swój plan w głowie i się go trzyma. My mamy jedno proste zadanie: grać najlepiej, jak potrafimy.

Trudny sezon Michała Gierżota w klubie. "Można odsunąć głowę od paru problemów"

Znalazłeś się w nieco nowej roli. Choć w reprezentacji Polski zadebiutowałeś dopiero przed rokiem, teraz wokół ciebie było mnóstwo młodszych chłopaków. Kadra wyglądała chyba zupełnie inaczej niż to, co znasz z poprzednich zgrupowań reprezentacji.

- Tak, było dużo młodych osób i nowych twarzy. Pamiętajmy jednak, że nikt w kadrze nie znajduje się z przypadku. Dużo zawdzięczamy temu, że mieliśmy dwie drużyny z Polski w Final Four Ligi Mistrzów. Była więc możliwość, by powołać do reprezentacji więcej osób. Mnie bardzo cieszy obecność tylu młodych zawodników. Lata lecą i zaczynają się pojawiać chłopcy, na których warto zwracać uwagę. Ogólnie jestem nimi zachwycony.

Biorąc pod uwagę to, co w ostatnim sezonie działo się wokół twojego klubu, JSW Jastrzębskiego Węgla, gra w reprezentacji Polski to dla ciebie powiew świeżego powietrza, trochę oddechu?

- Można odsunąć głowę od paru problemów, jakie mieliśmy w trakcie sezonu. Na kadrę zostawia się to już za sobą. Dwa lata temu wchodziłem do kadry po spadku z ligi ze Stalą Nysa. Było trochę inaczej niż jest teraz, choć jest między tymi dwoma sezonami jakaś korelacja. To jednak nowy rozdział, trzeba grać w innej drużynie, o inne rzeczy.

Powiedziałeś, że wasze zadanie jest proste: prezentować się jak najlepiej. Masz jakiś większy plan na ten sezon w swoim wykonaniu?

- Zawsze mówię, że chcę grać najlepiej, jak potrafię, by nie mieć do siebie żalu. Żal jest o wiele gorszym uczuciem niż porażka. A co mi to przyniesie, zobaczymy.

Rozmawiał i notował Damian Gołąb

Michał Gierżot w rozmowie z Nikolą Grbiciem Marcin Golba AFP

Michał Gierżot (z prawej) w bloku w trakcie meczu z Bułgarią Jarek Praszkiewicz PAP

Michał Gierżot w ubiegłym sezonie zadebiutował w Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe





