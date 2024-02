Podczas wywiadu z Nikolą Grbiciem dla TVP Sport trenera reprezentacji Polski zapytano o to, kto w kadrze narodowej pełni rolę lidera. Szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" wskazał na dwóch siatkarzy, a gdy zapytano go o Wilfredo Leona, jednoznacznie zaprzeczył. Jego zdaniem urodzony na Kubie siatkarz nie jest liderem, ale ma duży wkład w wyniki zespołu, co zresztą widać po statystykach.