Powiedziałem również, że chcę was przygotować do gry z najmocniejszymi zespołami w każdy ligowy weekend. Będę was przygotowywać tak, jakbyście mieli grać z najtrudniejszym rywalem w każdym spotkaniu. Od początku, do samego końca. Tak robiliśmy przez sześć czy siedem miesięcy, aby dotrzeć do końca sezonu. To był ten rok, w którym wygraliśmy Ligę Mistrzów

~ zaznaczył.