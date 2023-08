Po zakończeniu imprezy kadrowicze dostali od Nikoli Grbicia dwa tygodnie wolnego , a na zasłużony urlop udał się również sam szkoleniowiec. - Pojadę do domu i spędzę czas z rodziną. To dla nas długie lato, ale o tym wiedzieliśmy. Mam nadzieję, że chłopcy, którzy mają problemy, będą gotowi, by kontynuować rozpoczętą przez nas pracę - mówił, nawiązując do kontuzji Mateusza Bieńka i Bartosza Kurka.

Polscy siatkarze szykują się do mistrzostw Europy. Grbić nagrał filmik

- Jedziemy do Zakopanego, by przez 10 dni zrobić bazę pod mistrzostwa Europy. Ale, mówiąc szczerze, to będzie bardziej praca pod kątem kwalifikacji olimpijskich. Nie jest tak, że nie obchodzą mnie mistrzostwa Europy, ale kwalifikacje to nasz najważniejszy cel. By być gotowym do jego realizacji, musimy być w świetnej formie na ME. Po nich nie ma czasu na budowanie nowego szczytu formy - podkreślał Grbić.