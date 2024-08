Sytuacja wokół polskiej kadry była wręcz zbyt cukierkowa. Sezon 2024 niestety dość szybko zaczął sprawiać, że to nastawienie się zaczęło zmieniać. Kontuzje kluczowych siatkarzy kadry prowadzonej przez Grbicia sprawiły, że pojawiły się naprawdę spore kłopoty. Poważne problemy mieli Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek, którzy tak naprawdę podczas sezonu kadrowego mieli dojść do formy. W międzyczasie, gdy obaj walczyli o powrót do formy, błyszczeli inni.