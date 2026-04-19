Nikola Grbić zdecydował ws. Wilfredo Leona. Taki plan ma selekcjoner

W tym roku Grbić z różnych względów nie będzie mógł skorzystać z sześciu wicemistrzów olimpijskich z 2024 r. Pozostała siódemka ma się stawić na zgrupowaniu, ale nie od razu. Nikola Grbić zaplanował dla swoich gwiazd możliwie najłagodniejsze wejście w sezon reprezentacyjny.

Wśród tych medalistów z Paryża, którzy w drużynie narodowej pojawią się z opóźnieniem, będzie Wilfredo Leon. Od 2019 r., gdy uzyskał prawo do gry w reprezentacji Polski, jest jej filarem. Od kiedy kadrą dowodzi Grbić, przyjmującego zabrakło tylko w jednym ważnym turnieju - mistrzostwach świata w 2022 r., gdy nie zdążył odbudować formy po zabiegu.

Nikola Grbić zaplanował dłuższą przerwę dla Wilfredo Leona. "Naprawdę tego potrzebuje"

W kolejnych sezonach, kiedy pomagał kadrze na wielkich turniejach, najczęściej był decydujący. Leon z reprezentacji Polski rezygnować nie zamierza, ale w ostatnich latach musi coraz bardziej szanować swoje zdrowie. To z pewnością jeden z powodów, dla których Grbić właśnie Leona chce najbardziej oszczędzić przed sezonem reprezentacyjnym.

- Najdłuższą przerwę będą mieć Mateusz Bieniek i Wilfredo Leon. "Leo" naprawdę tego potrzebuje, on cały czas gra. Nie do końca mogę to powiedzieć, ale dla nas dobrą rzeczą jest to, że nie zagra w Lidze Mistrzów [turnieju finałowym - przyp. red.]. Dla mnie to super, będzie miał dużo czasu - podkreśla trener kadry.

Tym bardziej, że Leon jest w tym sezonie mocno eksploatowany w klubie. W poprzednich rozgrywkach, gdy Bogdanka LUK występowała w Pucharze Challenge, w pierwszych rundach europejskich pucharów przyjmujący często odpoczywał. W bieżącym mistrzowie Polski grali w Lidze Mistrzów, gdzie Leon na boisku przez większość czasu gry był niezbędny.

Z kolei w PlusLidze możliwości rotacji Lublinian zmniejszyło niesłuszne zawieszenie Mikołaja Sawickiego i problemy ze zdrowiem Jakuba Wachnika, potencjalnych zmienników Leona. Przy kontuzjach atakujących problematyczne bywało bowiem "liczenie paszportów", czyli przestrzeganie limitu trzech obcokrajowców na boisku. Leon grał więc nawet mimo problemów z lewą dłonią.

To dlatego Grbiciowi na rękę było odpadnięcie Bogdanki LUK w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie w dwumeczu lepszy okazał się PGE Projekt Warszawa. Dzięki temu Lublinianie skończą sezon nieco wcześniej niż 17 maja, gdy zostaną rozegrane mecze o medale LM - w jednym z nich weźmie udział Aluron CMC Warta z Bieńkiem w składzie.

Rywalizacja w PlusLidze zakończy się zaś najpóźniej 9 maja. To cenny, dodatkowy tydzień wolnego od gry dla Leona. A w najkrótszym scenariuszu, gdy mistrza Polski poznamy już po trzech meczach, nawet dwa tygodnie.

Początek sezonu dla młodych. Leon wkroczy później. "Bo grają cały czas"

Kilkutygodniowa przerwa po sezonie klubowym - pierwszy mecz Ligi Narodów Polska rozegra 10 czerwca - nie będzie jednak w kadrze regułą. Grbić przyznaje, że niektórzy młodsi zawodnicy, którzy dotąd w jego drużynie nie grali, będą musieli pojawić się na zgrupowaniu tuż po zakończeniu rozgrywek klubowych.

- Pierwszy okres sezonu jest dla tych młodych, by zobaczyli, jak wyglądają treningi w reprezentacji, presja. By uczyli się w czasie pracy z doświadczonymi zawodnikami. Jeśli będą dobrzy, mogą zostać z reprezentacją do końca, jak w ostatnim sezonie Nowak i Granieczny. Ale w tym samym czasie doświadczeni zawodnicy dostają parę tygodni wolnego. Bo grają cały czas, skończą w finale PlusLigi albo Ligi Mistrzów, gdzie jest maksymalny poziom stresu, presji - zaznacza Grbić.

Przy argumentowaniu decyzji o wolnym czasie, a nawet sezonie dla niektórych zawodników, selekcjoner podkreślał rolę komunikacji. To mocno kontrastowało z sytuacją Norberta Hubera, który sam tuż przed ogłoszeniem kadry na ten sezon poinformował Grbicia, że w kadrze w tym sezonie nie zagra.

- Oczywiście tydzień przerwy nie wystarczy, by się w pełni zregenerować. To fizjologicznie nie jest możliwe. Ale na końcu to jest nasza praca, sam to przeżywałem i wiem, jak jest trudno. Każdy dostanie jednak ostatecznie tyle wolnego czasu, by utrzymać poziom. Dlatego bardzo ważna jest komunikacja - zaznacza Grbić.

Leon po sobotniej wygranej Bogdanki LUK z PGE Projektem ma tydzień przerwy przed finałem PlusLigi. Pierwsze spotkanie z Aluron CMC Wartą w sobotę 29 kwietnia.

Wilfredo Leon Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Wilfredo Leon, z prawej Norbert Huber VolleyballWorld materiały prasowe

Wilfredo Leon i Nikola Grbić Oliwia Domanska East News

Wilfredo Leon: Jestem dumny ze swojej drużyny. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport