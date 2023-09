Doświadczony siatkarz pojechał z kolegami na mistrzostwa Europy i wydawało się, że tym razem uda mu się rozegrać cały turniej. Przed ćwierćfinałem z Serbią po raz kolejny zgłosił jednak uraz i już nie oglądaliśmy go na parkiecie. 35-latek nie pojedzie także na turniej kwalifikacyjny do igrzysk , a w kadrze zastąpi go Bartłomiej Bołądź. Jak podaje portal WP SportoweFakty, Nikola Grbić zdecydował też, kto pod nieobecność Kurka będzie kapitanem "Biało-Czerwonych".

Nikola Grbić wybrał. Aleksander Śliwka będzie kapitanem podczas turnieju

Nie jest jednak tak, że teraz zawodnicy pod nieobecność Bartka pracują lżej, bo są profesjonalistami. Nieobecność Kurka nic nie zmieni. To ja jestem człowiekiem, który jest odpowiedzialny za trzymanie dyscypliny. Przed meczem z Danią na mistrzostwach Europy na porannych treningu ich skrzyczałem, bo robili to bez zaangażowania

Śliwka, który jest kapitanem w swoim klubie, już od dłuższego czasu udowadnia, że ma predyspozycje do pełnienia tej funkcji także w reprezentacji. Swego czasu zresztą symbolicznie "namaścił" go sam Kurek , który razem z przyjmującym ZAKSY odbierał trofeum za triumf w Lidze Narodów.

"To był poruszający moment. Nie chciałem iść z Bartkiem, bo to przecież on jest kapitanem i najważniejszą osobą w naszej grupie. Zaciągnął mnie jednak na to podium i bardzo mu dziękuję" - komentował wówczas Śliwka.