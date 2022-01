Serb, który zastąpi na stanowisku Vitala Heynena przed laty był wybitnym zawodnikiem. Jako trener prowadził już m.in. polską Zaksę Kędzierzyn-Koźle, a aktualnie pracuje z Sir Safety Perugia.

Tyle zarobi Nikola Grbić? Media ujawniają

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Podsumowanie roku 2021: Siatkówka mężczyzn. WIDEO Polsat Sport

Jak donosi "Sport.pl" w ramach kontraktu z polską federacją będzie zarabiać rocznie 130 tysięcy euro (ok. 589 tysięcy złotych). To zdecydowanie więcej, niz otrzymywał Vital Heynen (ok. 5 tysięcy euro miesięcznie, czyli 60 tysięcy rocznie.



Jednocześnie wciąż nie wiadomo, czy Grbić będzie mógł łączyć pracę trenera reprezentacji Polski z tą w klubie. PZPS nie ma z tym problemu, w przeciwieństwie do strony włoskiej.



Czytaj także:

Reklama

Nikola Grbić selekcjonerem. Interia informuje