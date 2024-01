Nikola Grbić w ubiegłym sezonie reprezentacyjnym poprowadził polskich siatkarzy do triumfu w Lidze Narodów, złota mistrzostw Europy oraz zwycięstwa w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Nic więc dziwnego, że to właśnie Serb otrzymał nagrodę dla trenera roku w plebiscycie organizowanym przez "Przegląd Sportowy" i Polsat.