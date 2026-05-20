Polscy siatkarze rozpoczynają sezon turniejem towarzyskim w województwie śląskim i atmosfera pierwszego meczu w Sosnowcu długo była właśnie mocno towarzyska. Takiej aurze sprzyjało to, co działo się wokół boiska - trybuny Areny Sosnowiec się nie wypełniły, a w pewnym momencie spotkanie trzeba było przerwać, bo szybował nad nim... balon z helem.

Z czasem na boisku było jednak więcej emocji. Zwłaszcza w trzecim secie, rozstrzygniętym na przewagi, a także w tie-breaku. Ten polscy siatkarze ostatecznie przegrali.

- Są rzeczy, które mi się podobają, są i takie, które mi się nie podobają. Jedną z nich jest obrona. Szczególnie przy kiwkach rywali, kiedy nie ma mocnego ataku - jest trzech zawodników, którzy przyglądają się piłce, a nikt nie reaguje. Nie było tego dużo, może dwie piłki, ale kiedy przegrywasz seta 26:28, ta jedna piłka może zrobić przewagę. Na bloku byliśmy dobrzy, zagrywka też nie była zła. Mieliśmy w niej kontynuację, co jest bardzo ważne - podkreśla Nikola Grbić.

Nikola Grbić wskazał, czego brakowało jego siatkarzom. "Nad tym musimy pracować"

Serb wykorzystał pierwszy sparing, by dać szansę gry aż ośmiu debiutantom. W tym gronie byli również zawodnicy, których nie ma na ostatecznej liście zgłoszonej do Ligi Narodów.

W trakcie meczu dokonywał wielu zmian, ściągnął między innymi najbardziej doświadczonych zawodników - kapitana Bartłomieja Lemańskiego i przyjmującego Mikołaja Sawickiego. W takiej sytuacji nie mogły dziwić nieporozumienia na boisku. Grbić podchodzi do tego z dużą wyrozumiałością.

- Brakuje feelingu na boisku między zawodnikami, podpowiedzi: "moja", "twoja". Nie grają razem długo, nie mają pewności siebie w różnych sytuacjach. To są rzeczy, nad którymi musimy pracować. Siatkarze potrzebują feedbacku, muszą się sprawdzić - wskazuje selekcjoner.

Polscy siatkarze zaczęli od porażki. Nikola Grbić wyciągnie wnioski, już zapowiada

Przy niektórych nazwiskach po spotkaniu z Serbią Grbić być może postawi jednak plusik. Na przykład przy Jakubie Majchrzaku, środkowym, który z 14 zdobytymi punktami został najlepiej punktującym siatkarzem w polskim zespole. Ciekawie grą "Biało-Czerwonych" kierował rozgrywający Marcel Bakaj, już w pierwszym secie aż trzy punktowe bloki zanotował wracający do kadry po sześciu latach Bartłomiej Lemański.

- Nie każdy zawodnik zagrał, jak oczekiwałem. Oczekiwania oczywiście nie są takie, że muszą grać fantastycznie. Ale było kilka momentów, w których pomyślałem: "uuu, to jest super, bardzo mi się bardzo podobało". To było zachowanie na boisku, podejście. Dlatego mamy dużo materiału do analizy. To była też okazja, by obejrzeć zawodników, których nie ma na liście na Ligę Narodów. Myślę, że to dla nich też jest ważne, by dostać okazję gry i zobaczyć, jak to jest. Dla mnie to też jest istotne, by wiedzieć, jak mogą w przyszłości reagować na takie sytuacje - zaznacza Grbić.

Kolejne spotkania towarzyskiego turnieju już w Katowicach. W piątek Polska zagra z Ukrainą i skład drużyny Grbicia ma się mocno różnić od tego, który przegrał z Serbią.

Z Sosnowca Damian Gołąb

