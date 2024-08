Nikola Grbić z jasną deklaracją po finale. "To niemal niemożliwe"

"Nie jestem głupi, wiem, jak wielki to sukces. Ale w tym momencie jestem rozczarowany. Jestem rozczarowany, bo mieliśmy pecha. Dotknęło nas tyle kontuzji w ważnych momentach... To oczywiście nie jest usprawiedliwienie, bo nie było nim w czasie meczu z USA, kiedy to się stało. Ale powtórzyć coś takiego dwa razy z rzędu, na takim poziomie, w tak ważnym turnieju, to niemal niemożliwe" - mówił tuż po spotkaniu Nikola Grbić.

Grbić ujawnia kulisy walki o zdrowie kluczowego siatkarza. Musiał opuścić wioskę

Ostatecznie Zatorski zagrał, mimo że nie był w stu procentach gotowy do gry. Jeszcze dłużej trwała walka o powrót do zdrowia Janusza. Trener zdradził, że rozgrywający musiał udać się do lekarza poza Paryżem i to dopiero jego interwencja pozwoliła postawić go na nogi.