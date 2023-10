Polscy siatkarze przeszli przez sezon reprezentacyjny, krocząc od sukcesu do sukcesu. Najpierw triumfowali przed własną publicznością w Lidze Narodów , później wywalczyli złote medale na mistrzostwach Europy, by następnie pokonać wszystkich rywali podczas turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. W ostatnim meczu "Biało-Czerwoni" ograli Chiny 3:2 .