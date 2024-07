Ostatnie dni wokół reprezentacji Polski upłynęły pod znakiem dyskusji wokół selekcji składu na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Trener Nikola Grbić odwlekał ją do samego końca , ale wreszcie musiał zrezygnować z kilku siatkarzy , wybierając 12-tkę na turniej i dodatkowego rezerwowego, którym został Bartłomiej Bołądź.

Grbić już przed pierwszym spotkaniem zapowiada, że w trakcie turnieju nie ma co spodziewać się najwyższej formy jego zawodników .

Mamy plan. Nie będziemy grać na sto procent w tym turnieju, bo byłoby na to bardzo wcześnie

Nikola Grbić zaplanował siatkarzom nie tylko mecze. Nie ma litości nawet przed meczami

Pewne jest natomiast co innego - w krakowskiej Tauron Arenie mają się zaprezentować wszyscy zawodnicy, których trener ma obecnie do dyspozycji. Można więc spodziewać się wielu zmian w składzie. Jednym z powodów są zajęcia na siłowni, które trener zaplanował dla siatkarzy na sobotę. Przygotowania do igrzysk idą pełną parą i Grbić nie ma litości dla podopiecznych nawet w czasie turnieju - trzeba trzymać się ustalonego planu.