Nikola Grbić ujawnia stan Wilfredo Leona. Nie jest jeszcze gotowy

Na tydzień przed startem igrzysk olimpijskich w Paryżu Wilfredo Leon wciąż nie jest w stu procentach gotowy do gry. Problem z mięśniem, który dotknął go jeszcze przed Memoriałem Huberta Jerzego Wagnera, sprawia, że trener Nikola Grbić bardzo ostrożnie wprowadza go do gry. "Znów zagra tylko jednego seta. To jednak nie tak, że dzieje się z nim coś złego. Trenuje, ale nie chcę ryzykować" - tłumaczy trener reprezentacji Polski.