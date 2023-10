Problemy Wilfredo Leona. Nikola Grbić uspokaja

Przyjmujący naszej kadry jak na razie jednak nie zagrał w żadnym meczu kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nie może więc dziwić, że pojawiły się pewne obawy u fanów kibiców reprezentacji Polski, którzy z pewnością tęsknią za atomowymi zagrywkami siatkarza urodzonego na Kubie. Dodajmy do tego fakt, że do Chin z kolegami nie poleciał kapitan kadry Bartosz Kurek.

Czy to oznacza, że zobaczymy Wilfredo Leona już we wtorkowym meczu z Kanadą? Z pewnością istnieje taka możliwość. Grbić przyznaje, że to starcie będzie jednym z najważniejszych na tym turnieju. - Można powiedzieć, że zagramy pierwszy z finałów. Dwoma kolejnymi będą spotkania z Holandią i Argentyną, a do ostatniego meczu z Chinami liczę, że przystąpimy już z zapewnioną kwalifikacją olimpijską - ocenił Grbić. Mecz Polska - Kanada już we wtorek 3 października od 10:00. Transmisja w Polsacie Sport.