Nikola Grbić skreślił mistrza świata, ten przerwał milczenie. I nagle wypalił

Po tym, jak w kwietniu Nikola Grbić ogłosił powołania do szerokiej kadry na tegoroczną siatkarską Ligę Narodów, najwięcej kontrowersji wzbudził brak w reprezentacji Bartosza Kwolka. Przyjmujący do decyzji Serba szerzej odniósł się w programie "W cieniu sportu", gdzie wprost przyznał, że woli, by trener go nie powoływał, niż miałby go zaprosić na zgrupowanie, a następnie zrobić wszystko, by pokazać kibicom, że Kwolek nie zasługuje na miejsce w kadrze.