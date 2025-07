Nikola Grbić przekazał wiadomość Polakom. "Potrzebowałem czasu"

Wczorajszy mecz Polaków z Iranem był pierwszym spotkaniem w ramach ostatniego, trzeciego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. "Biało-czerwoni" pokonali rywali 3:2, po momentami bardzo dobrej grze, ale było także wiele takich fragmentów, gdy postawa naszych reprezentacyjnych siatkarzy falowała.

Nikola Grbić: Chcemy wygrać Ligę Narodów, ale musimy mieć wyrozumiałość

Rozmowę ze szkoleniowcem w gronie dziennikarzy zaczęliśmy jednak od koszmaru, jaki na ostatnim treningu przed meczowym dniem przeżył Aleksander Śliwka. Dopiero co w rozmowie z Interią as w talii Nikoli Grbicia cieszył się, że z Japonii przyleciał bez problemów ze zdrowiem i jest w pełni gotowy do wyzwań, a tymczasem nabawił się kontuzji stawu skokowego. Najbardziej szkoda oczywiście samego przyjmującego, ale taka sytuacja, mająca miejsce w ostatniej chwili, mocno skomplikowała też sytuację całej drużyny.

- Jedyna rzecz, której nie mogliśmy zmienić, to skorygować listę zgłoszonych zawodników na mecz z Iranem, bo stało się to na ostatnim treningu, więc było już za późno - przyznał, marszcząc czoło, Grbić. Dodał, że wkrótce stanie się jasne, na jak długo problemy ze zdrowiem wyeliminują "Śliwę". - Czekamy na badania i analizy. Podamy oficjalną informację, nie wiem kiedy, ale do piątku wszystko może być jasne - zadeklarował szkoleniowiec.

To kolejny ból głowy Grbicia, który w pewnym momencie wręcz obrazowo powiedział, że dobrze by było o wsparcie poprosić siły wyższe. Nie zmienia to jednak faktu, że wpajana filozofia tej reprezentacji od początku rządów Serba nie ulega zmianie.

- Oczywiście chcemy wygrać każdy mecz, chcemy wygrać Ligę Narodów i jest to możliwe, ale musimy mieć wyrozumiałość, bo nie zawsze wszystko dzieje się tak, jak chcielibyśmy. Teraz będą wracać Artur Szalpuk i Bartosz Bednorz, będziemy mieć więcej zawodników. Jednak na końcu są rzeczy, do których powinniśmy mieć cierpliwość, wielu zawodników nie grało w oficjalnym meczu razem. I pamiętajmy, że naszym głównym celem są mistrzostwa świata - zwrócił uwagę szkoleniowiec.

Krótko, bez dużej historii, wyjaśnił także, dlaczego opaskę kapitańską zdecydował się powierzyć Jakubowi Kochanowskiemu, który razem z Kamilem Semeniukiem "awansem" obchodził swoje urodziny.

- A dlaczego nie jemu? - zaśmiał się Grbić, a następnie dodał: - On ma charakter, jest w tym momencie, gdy kiedyś zawodnicy chcą rozmawiać między sobą, z federacją. Jest myślę pięciu takich zawodników, ale też nie głowiłem się za dużo nad tym. Powiedziałem mu przed meczem, że nie chcę, by teraz zaczął za dużo myśleć.

Grbić po pytaniu Interii bardzo precyzyjnie wyjaśnił, dlatego w spotkaniu z Iranem dość szybko podjął decyzję, by na rozegraniu Jana Firleja zastąpić Marcinem Komendą.

- Są rzeczy, które ty czujesz, a mówię to jako rozgrywający. I grasz jak czujesz się pewien. Czasami możesz wybierać rozwiązania jasne dla przeciwników. Firlej nie czuł się pewien grać z Bołim (Bartłomiej Bołądź - przyp.), gdy on był w drugiej linii. Potem z Kewinem Sasakiem też. I co się stało? Przeciwnik zaczyna to widzieć i ustawiać się na połowie siatki, środek i na lewo. Nie możesz grać tak, musimy wybierać rozwiązania, które są trudne dla rywala

To dlatego Komenda zastąpił Firleja. Grbić tłumaczy decyzję

- Ale wracamy do tego, że wszyscy musimy mieć więcej cierpliwości. Przecież dotąd każdy turniej graliśmy z Marcinem Januszem i Grzegorzem Łomaczem, a teraz mamy dwóch innych rozgrywających. Automatyzmy muszą się dopiero wypracować, a to jest proces. To się nie zadzieje na jednym meczu lub przez dwa tygodnie. Musimy zagrać kilka trudnych meczów, muszą zaistnieć trudne sytuacje, żeby się nauczyli, co robimy w danych okolicznościach. A czasami też trzeba zrozumieć, że przeciwnik również potrafi zagrać bardzo dobrze - mówił Grbić.

Zwrócił uwagę choćby na taką rzecz, że zespół Iranu miał aż 90 procent skuteczności w ataku przy pozytywnym przyjęciu. To mówi dużo i samo za siebie. I potwierdza też ten fragment wypowiedzi, że wcale nie trzeba grać źle, ale gdy przeciwnik wchodzi na bardzo dobry poziom, sprawy bardziej się komplikują.

- Oczywiście gdy zagrywamy też tak, jak w tie-breaku, gdzie mieliśmy cztery asy oraz 2-3 slash'e (przyjęcie przeciwnika, po którym piłka przechodzi na drugą stronę siatki - przyp.), to wtedy jest bardzo łatwo grać. Ale czasami albo sami robimy dużo błędów, albo przeciwnik przyjmuje dobrze i blokuje, a więc wtedy tobie na przeszkodzie staje jakość przeciwnika - wyjaśnił.

Zażartowałem wczoraj w rozmowie z Grbiciem, że jego przejście na język polski wcale nie skończyło z nim "nocnych Polaków rozmów" po meczach. Na zegarze była już godzina 23:09, hala całkowicie opustoszała, a trener naszego zespołu wciąż cierpliwie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Najpierw w większej grupce, a później przystawał indywidualnie i dopowiadał jeszcze na pojedyncze zagadnienia.

- Potrzebowałem czasu się nauczyć, choć nie było to łatwe. Myślę, że to jest wyraz szacunku dla Polaków, dla kibiców. Dzięki temu przez cały czas nie potrzebujemy translatora. Nauczyłem się nowego języka, co jest dla mnie ważne. Nie jest on perfekcyjny, ale dużo rozumiem. Dziękuję za docenienie - zwrócił się do mnie Grbić.

Artur Gac, Gdańsk

