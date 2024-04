Trener "Biało-Czerwonych" podkreślił również, jak ważna jego zdaniem jest umiejętność adaptacji to pewnych okoliczności. Zaznaczył, że chce, by jego podopieczni byli gotowi do dostosowania się do jego decyzji dotyczących składów na kolejne turnieje Ligi Narodów. Tych wciąż nie podjął, ponieważ nie wie, w jakiej formie są siatkarze, musi też uwzględniać, że niektórych z nich nie ominą kontuzje.