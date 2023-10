Nikola Grbić od początku sezonu nie ukrywał, że najważniejszym turniejem w 2023 roku będą kwalifikacje do igrzysk, które rozpoczęły się w sobotę w chińskim Xi'an . Trudno było jednak oczekiwać, by polscy siatkarze przystąpili do zmagań w szczytowej formie - za sobą mają już szereg wymagających spotkań i dwie wygrane imprezy: Ligę Narodów i mistrzostwa Europy.

Nikola Grbić otwarcie o rywalach Polaków. "Muszą ryzykować"

Serbski szkoleniowiec przypomniał, że dla Bułgarów, którzy zajmują niskie miejsce w światowym zestawieniu i nie mają szans na awans na igrzyska przy pomocy pozycji w rankingu FIVB, turniej kwalifikacyjny jest jedyną okazją do wywalczenia biletu do Paryż a. W tym kontekście wspomniał też o Kanadyjczykach.

"Bułgarzy muszą ryzykować, muszą dawać z siebie wszystko, bo nie mają żadnej innej szansy. A Kanada? Grała do tej pory z dwoma najtrudniejszymi przeciwnikami poza nami i oba mecze wygrała. Miała więcej czasu na przygotowania do tego turnieju. Dla nich mecz z nami będzie jak finał. Jeśli ich nie docenimy, pomyślimy, że wygramy, bo jesteśmy najlepsi na świecie, to może się to źle skończyć" - dodał.