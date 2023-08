Nikola Grbić podjął ważną decyzję przed mistrzostwami. Podał dwa nazwiska

Po pierwszym w historii triumfie w Lidze Narodów siatkarze reprezentacji Polski otrzymali kilka dni na odpoczynek. Teraz wracają jednak do treningów, które mają ich przygotować do drugiego celu w tym sezonie - rozpoczynających się pod koniec sierpnia mistrzostw Europy .

- To będzie na pewno mniej niż 20 siatkarzy. Będziemy w mniejszej grupie, ponieważ każdy zawodnik potrzebuje dużej liczby powtórzeń na treningach, by nie zgubić rytmu - przekonywał selekcjoner "Biało-Czerwonych" .

Bartłomiej Bołądź już raz wykorzystał szansę od Nikoli Grbicia

Bołądź był powołany do szerokiej kadry na ten sezon, ale początkowo nie był przewidziany do gry w Lidze Narodów. Sytuacja zmieniła się, kiedy przez problemy ze zdrowiem na turniej do Rotterdamu nie mógł pojechać Dawid Dulski. Wówczas zastąpił go właśnie nowy atakujący Projektu Warszawa. Najwyraźniej spisał się na tyle dobrze, że to właśnie jego pod ręką chce mieć selekcjoner.