Nikola Grbić pobił swój rekord. Potem padło pytanie o skreślonego siatkarza

Polska siatkówka reprezentacyjna powraca w pełnej krasie. Pierwszą dużą imprezą dla podopiecznych Nikoli Grbicia będzie Liga Narodów. Na początek Polacy zagrają z Kubańczykami. Najpewniej serbski trener postara się o to, by sprawdzić jak największą liczbę zawodników i oswoić ich przed kolejną ważną imprezą - mistrzostwami Europy.

Nikola Grbić pobił swój rekord

Podczas zgrupowania nie samymi treningami żyją siatkarze. Na nowym vlogu na profilu Polska siatkówka na Youtube pokazano aktywności zawodników i trenera z początku maja - był czas zarówno na pierwsze treningi, jak i działania marketingowe ze sponsorami. W tym drugim aspekcie wielu siatkarzy będzie musiało się jeszcze sporo nauczyć.

Nikola Grbić za to udzielił niezwykle długiego wywiadu, który obserwowali uważnie jego sztabowcy. Szkoleniowiec, jak sam twierdził, nie czuł się zmęczony, bo całkiem to lubi. Zwrócono mu wtedy uwagę, że pobił swój rekord i rozmawiał przez 94 minuty!

Nikola Grbić zapytany o skreślonego siatkarza

Kamerzysta profilu Polska siatkówka postanowił zapytać jeszcze Grbicia o jedną kwestię. Chodziło o to, czy zadano mu pytanie dotyczące... Bartosza Kwolka. Siatkarz już od długiego czasu, mimo znakomitej formy, jest poza radarem serbskiego szkoleniowca. W wielu wywiadach pada pytanie o to, co dalej i czy Kwolek będzie mógł dostać jeszcze szansę w reprezentacji.

Sam Grbić był zdziwiony, że nie padło pytanie o Kwolka. "Pierwszy raz!" - rzucił w odpowiedzi. Widać, że zgrupowanie rozpoczął w dobrym humorze, podobnie jak jego podopieczni. Tymczasem Bartosz Kwolek ma się z czego cieszyć - z Aluronem CMC Wartą Zawiercie zdobył mistrzostwo Polski. "Konflikt" trenera z przyjmującym trwa już od lat - Serb utrzymywał, że Kwolek nie pasuje do jego koncepcji gry. W 2023 roku wspomniał też o pewnym zdarzeniu.

"Kwolo nie stawił się na czas na potrzebne badania lekarskie i później nie było już czasu, aby dołączył do drużyny. Ważne jest dla mnie, aby od moich zawodników płynął przekaz: Jeśli reprezentacja mnie potrzebuje, to jestem. I na tym chciałbym zakończyć ten temat" - przekazał wówczas w rozmowie ze sport.pl Grbić.

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Bartosz Kwolek PHOTO ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS/AGENCJA SE/East News East News

Matteo Arnaldi - Rafael Jodar. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport