Po bardzo dobrym sezonie reprezentacyjnym 2025, podczas którego siatkarze reprezentacji Polski wywalczyli drugie w historii złoto Ligi Narodów oraz czwarty raz z rzędu zameldowali się w strefie medalowej mistrzostw świata zdobywając brąz powrócili do swoich klubów. Rozgrywki ligowe trwają i w wielu przypadkach są już w połowie. Nie inaczej jest w naszej PlusLidze, gdzie jakiś czas temu rozpoczęła się runda rewanżowa fazy zasadniczej.

Okres ten powoduje, że po przerwie ruszają dyskusję ws. nadchodzącego sezonu kadry Nikoli Grbicia. W końcu jego drużyna w 2026 roku przystąpi do gry w Lidze Narodów oraz weźmie udział w mistrzostwach Europy. Rozgrywki te będą niezwykle wymagające, a szczególnego smaczku dodaje fakt, że w obydwu przypadkach Polacy bronić będą złotego medalu.

W przypadku Ligi Narodów do tej pory brakowało większych szczegółów. Stan rzeczy zmienił się we wtorek wieczorem. Kilka bardzo istotnych informacji przekazał Jakub Balcerzak, czyli dobrze poinformowany ekspert siatkarski.

To z nimi zagrają Polacy, do tego lokalizacje. Wszystko jasne

Jak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Balcerzak turnieje fazy zasadniczej LN z udziałem naszych siatkarzy odbędą się w chińskim Linyi (10-14 czerwca), Gliwicach (24-28 czerwca) oraz w Chicago (15-19 lipca). Zmagania finałowe natomiast ma zostać rozegrany w Ningbo (Chiny).

Do tego dodał on także komplet rywali, z jakimi przyjdzie się zmierzyć wicemistrzom olimpijskim z Paryża. Na papierze najbardziej interesująco wygląda turniej w Chicago. W otwierającym turnieju poza Polakami w Linyi zameldują się także gospodarze, czyli kadra Chin oraz Ukrainy, Kuby, Słowenii i Japonii.

W Gliwicach natomiast pojawią się oczywiście "Biało-Czerwoni", a także Belgowie, Argentyńczycy, Turcy, Niemcy i Chińczycy. W Stanach Zjednoczonych poza kadrą Grbicia i gospodarzami rywalizować będą też zespoły Francji, Bułgarii, Brazylii i Chin.

Wieści te są jednak nieoficjalne. Na dokładną rozpiskę oraz komunikat organizatorów należy jeszcze nieco poczekać.

Nikola Grbić Marcin Golba/NurPhoto AFP

Nikola Grbić Marcin Golba/NurPhoto AFP

Polscy siatkarze volleyballworld.com materiały prasowe