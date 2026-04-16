Nikola Grbić ogłosił powołania. Są niespodzianki. Sensacja to mało powiedziane

Coraz bliżej do zakończenia siatkarskiego sezonu klubowego 2025/2026 i rozpoczęcia kampanii reprezentacyjnej 2026. Polscy siatkarze po bardzo dobrym 2025 roku i wywalczeniu złota Ligi Narodów oraz brązowego medalu mistrzostw świata mają przed sobą wielkie wyzwanie - obrona trofeum VNL oraz obrona złotego krążka mistrzostw Europy.

Imprezą docelową z pewnością będzie turniej o mistrzostwo starego kontynentu, bowiem będzie to pierwsza z wielu okazji na wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej na zmagania w Los Angeles w 2028 roku. Klasycznie jak co roku jako pierwsi z Nikolą Grbiciem pracować będą zawodnicy, którzy już zakończyli sezon ligowy i są po odpowiednim odpoczynku.

Ci, którzy jeszcze grają o medale PlusLigi oraz wystąpią w Final Four Ligi Mistrzów (16-17 maja w Turynie) będą do dyspozycji trenera w późniejszym terminie. Listę zawodników powołanych do szerokiej kadry poznaliśmy oficjalnie 16 kwietnia.

Już przedtem wiedzieliśmy, że wśród nominowanych zabraknie m.in. Marcina Janusza i Pawła Zatorskiego. Obaj zakończyli swoje reprezentacyjne kariery. Głośno było także wokół ewentualnego wolnego dla Bartosza Kurka. Finalnie plotki się potwierdziły. Nie zabrakło także debiutantów.

Reprezentacja Polski w siatkówce. Oto lista powołanych

W nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym Nikola Grbić pracować będzie z następującymi zawodnikami.

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Dawid Dulski, Wojciech Gajek, Bartosz Gomułka, Aleksiej Nasewicz, Kewin Sasak

Przyjmujący: Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Michał Grabek, Jakub Kiedos, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Jakub Szymański, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych

Rozgrywający: Marcel Bakaj, Błażej Bień, Jan Firlej, Marcin Komenda, Jakub Przybyłkowicz, Sergiusz Serafin

Środkowi: Mateusz Bieniek, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz, Jakub Nowak, Mateusz Nowak, Mateusz Poręba

Libero: Jakub Ciunajtis, Bartosz Fijałek, Maksylimian Granieczny, Maksym Kędzierski, Jakub Popiwczak

Pierwszy sprawdzian już za miesiąc. "Biało-Czerwoni" zagrają w Polsce

Kadra Grbicia pierwsze spotkania w tym sezonie reprezentacyjnym rozegra w drugiej połowie maja. Będzie to turniej towarzyski, który odbędzie się w Sosnowcu oraz Katowicach z udziałem także Serbii, Bułgarii oraz Ukrainy. Niespełna miesiąc później (10 czerwca) oficjalnie rozpoczną się zmagania w Lidze Narodów.

Nasza kadra grać będzie odpowiednio w chińskim Linyi, Gliwicach oraz Chicago. Turniej finałowy z udziałem gospodarzy oraz siedmiu najlepszych ekip fazy zasadniczej odbędzie się w Ningbo (Chiny) na przełomie lipca i sierpnia (29 lipca - 2 sierpnia).

Następnie "Biało-Czerwoni" rozpoczną przygotowania do najważniejszych zmagań w całym sezonie - wspomnianych już mistrzostw Europy. Te rozpoczną się 9 września i potrwają przez 17 dni. Polscy siatkarze w grupie będą rywalizowali z Bułgarią, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem.

