Nikola Grbić: Chcemy od razu zakwalifikować się do Paryża

- Wykorzystam wszystkich i każdy będzie miał szansę pokazać się, poznać nasz system pracy, stać się częścią grupy i nas wspomóc - dodał animuszu selekcjoner, by następnie przedstawić trzy najważniejsze wyzwania w nadchodzących miesiącach. Ostatnim celem, najważniejszym, będzie uzyskanie kwalifikacji na igrzyska do Paryża.

- Jest to szalenie ważne, ponieważ wszyscy chcemy od razu zakwalifikować się do Paryża, by móc potem zaplanować w najlepszy sposób sezon przygotowawczy na rok olimpijski. To będzie długi i trudny sezon, ale mamy wielu zawodników. Nie mogę się doczekać - zapowiedział Grbić.