Nikola Grbić ogłosił powołania. Znamy nazwiska zgłoszonych siatkarzy

Co zaskakujące, Grbić ponownie nie chce skorzystać z usług Fabiana Drzyzgi, chociaż ten w bieżącej kampanii PlusLigi prezentuje się z bardzo dobrej strony. Serb postawił na sprawdzonych w poprzednim sezonie rozgrywających: Jana Firleja, Grzegorza Łomacza i Marcina Janusza oraz dał szansę Marcinowi Komendzie, który tym samym wraca do kadry po przerwie.

Siatkówka. Kiedy gra reprezentacja Polski?

Pewne jest, że część zawodników dotrze na zgrupowanie z opóźnieniem. Część powołanych siatkarzy będzie bowiem grała w klubach aż do 20 maja, kiedy to odbędzie się finał Ligi Mistrzów z udziałem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla. Prawdopodobnie więc na turniej Ligi Narodów do Japonii, który potrwa od 7 do 11 czerwca, pojadą zawodnicy, którzy już wcześniej zameldują się w Spale.